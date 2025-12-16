Cumhuriyet Gazetesi Logo
Klasik bir patates lezzeti: Patates röşti tarifi

Klasik bir patates lezzeti: Patates röşti tarifi

16.12.2025 20:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Klasik bir patates lezzeti: Patates röşti tarifi

Patates röşti, Avrupa mutfağında yaygın olmasına rağmen ev mutfaklarında görece az yapılan pratik bir tarif. Az malzeme ile hazırlanması ve doyurucu yapısıyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı öğünlerde tercih ediliyor. Doğru teknikle hazırlandığında dışı çıtır, içi yumuşak bir doku sunuyor.

Patates, dünya mutfaklarının en temel malzemelerinden biri olmasına rağmen her tarifte farklı bir kimliğe bürünebiliyor. Röşti, bu dönüşümün en sade ama en etkili örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel kökeni İsviçre mutfağına dayanan bu tarif, bugün farklı sofralarda yeniden yorumlanıyor.

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) Soğan rendesi veya taze kekik

Yapılışı

  1. Patatesleri soyup rendeleyin.
  2. Rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın.
  3. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
  4. Tereyağı ve sıvı yağı tavada ısıtın.
  5. Patatesleri tavaya yayıp bastırarak tek parça haline getirin.
  6. Kısık-orta ateşte altı kızarana kadar pişirin.
  7. Geniş bir spatula veya kapak yardımıyla ters çevirin.
  8. Diğer yüzü de kızardığında ocaktan alın.
İlgili Konular: #patates #Yemek Tarifi