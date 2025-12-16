Klasik bir patates lezzeti: Patates röşti tarifi

Patates, dünya mutfaklarının en temel malzemelerinden biri olmasına rağmen her tarifte farklı bir kimliğe bürünebiliyor. Röşti, bu dönüşümün en sade ama en etkili örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel kökeni İsviçre mutfağına dayanan bu tarif, bugün farklı sofralarda yeniden yorumlanıyor.

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) Soğan rendesi veya taze kekik

Yapılışı