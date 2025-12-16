Klasik bir patates lezzeti: Patates röşti tarifi

Patates, dünya mutfaklarının en temel malzemelerinden biri olmasına rağmen her tarifte farklı bir kimliğe bürünebiliyor. Röşti, bu dönüşümün en sade ama en etkili örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel kökeni İsviçre mutfağına dayanan bu tarif, bugün farklı sofralarda yeniden yorumlanıyor.
PATATES RÖŞTİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy patates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- (İsteğe bağlı) Soğan rendesi veya taze kekik
Yapılışı
- Patatesleri soyup rendeleyin.
- Rendelenmiş patateslerin suyunu iyice sıkın.
- Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
- Tereyağı ve sıvı yağı tavada ısıtın.
- Patatesleri tavaya yayıp bastırarak tek parça haline getirin.
- Kısık-orta ateşte altı kızarana kadar pişirin.
- Geniş bir spatula veya kapak yardımıyla ters çevirin.
- Diğer yüzü de kızardığında ocaktan alın.