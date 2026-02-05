Klasik reçelleri unutturan lezzet: Ceviz reçeli tarifi

Ceviz reçeli, özellikle yeşil ve taze cevizlerle hazırlanan, yapımı emek isteyen ama sonucu son derece tatmin edici olan geleneksel bir reçel çeşididir. Kendine özgü rengi, hafif buruk aroması ve yoğun kıvamıyla diğer reçellerden ayrılır. Kahvaltı sofralarında, tatlı sunumlarında ve özel ikramlarda tercih edilen ceviz reçeli, doğru tekniklerle hazırlandığında hem görsel hem de lezzet açısından kusursuz olur. Peki, klasik reçelleri unutturan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ceviz reçeli tarifi...

CEVİZ REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg yeşil ceviz

1 kg toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon tuzu veya 1 yemek kaşığı limon suyu

4–5 adet karanfil

1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)

CEVİZ REÇELİ YAPILIŞI

Yeşil cevizlerin kabuklarını eldiven kullanarak soyun.

Kararmaması için soyulan cevizleri hemen suya alın.

Cevizleri geniş bir kapta bol suyla doldurun.

7–10 gün boyunca her gün suyunu değiştirerek acılığının çıkmasını sağlayın.

Acılığı geçen cevizleri tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip 10–15 dakika haşlayın.

Süzüp soğuk sudan geçirin.

Ayrı bir tencerede su ve şekeri kaynatın.

Kaynamaya başlayınca cevizleri, karanfili ve tarçını ekleyin.

Orta ateşte cevizler yumuşayıp şerbet koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan almadan 5 dakika önce limon tuzu ya da limon suyunu ekleyin.

Reçeli ocaktan alıp oda sıcaklığında dinlendirin.

Ardından kavanozlara doldurun.

Afiyet olsun!