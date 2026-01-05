Kokusuyla evi saran lezzet: Salepli tarçınlı kek tarifi

Salepli tarçınlı kek, klasik kek tariflerinden sıkılanlar için hem farklı hem de nostaljik bir alternatif sunar. Salebin verdiği yumuşaklık ve tarçının sıcak aroması sayesinde bu kek, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofraların favorisi olmaya adaydır. Peki, kokusuyla evi saran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes salepli tarçınlı kek tarifi...

SALEPLİ TARÇINLI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı toz salep

1,5 tatlı kaşığı tarçın

SALEPLİ TARÇINLI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, şeker eriyip karışım köpüklenene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin, salep ve tarçını karıştırın.

Kuru karışımı sıvı karışıma azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın.

Salepli tarçınlı keki üzerine pudra şekeri serperek servis edebilir, dilerseniz yanına sıcak süt veya tarçınlı kahve ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!