Kokusuyla sizi büyüleyecek olan enfes lezzet: Tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:38

Yılbaşı döneminde evinizin sıcacık atmosferini tamamlayacak mis kokulu bir tarif mi arıyorsunuz? Tarçınlı yılbaşı kurabiyeleri, hem görünümü hem de lezzetiyle bu özel günlere tatlı bir dokunuş katıyor. Peki, kokusuyla sizi büyüleyecek olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi...

TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı toz şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2-2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Renkli şeker hamuru veya çikolata sosu (isteğe bağlı)

TARÇINLI TILBAŞI KURABİYESİ YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında tereyağı, pudra şekeri ve toz şekeri kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.

Yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru un serptiğiniz tezgahta merdane yardımıyla açın.

Yılbaşı temalı kurabiye kalıpları (yıldız, çam ağacı, kar tanesi) ile şekiller çıkarın.

Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika, kurabiyeler hafif pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.

İsteğe bağlı olarak renkli şeker hamuru veya çikolata sosu ile süsleyerek daha renkli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!