Kış ayının sevilen meyvesiyle yapılan enfes lezzet: Mandalinalı ters yüz kek tarifi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:21

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:21

Mandalinanın taze ve ferahlatıcı aromasıyla hazırlanan mandalinalı ters yüz kek, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak. Bu tarif, özellikle çay saatleri için ideal bir seçimdir. Peki, kış ayının sevilen meyvesiyle yapılan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, mandalinalı ters yüz kek tarifi...

MANDALİNALI TERS YÜZ KEK TARİFİ

Malzemeler

Karamel taban için:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

5-6 adet mandalina (dilimlenmiş)

Kek hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı rendelenmiş mandalina kabuğu

MANDALİNALI TERS YÜZ KEK YAPILIŞI

Tavaya toz şekeri koyup kısık ateşte karamelize edin.

Şeker tamamen eriyip altın rengi aldığında tereyağını ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız karameli yağlanmış bir kek kalıbının tabanına dökün.

Üzerine dilimlenmiş mandalinaları yerleştirin.

Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri, şeker eriyip karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağı, sütü ve mandalina kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini karıştırın.

Bu kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek homojen bir hamur elde edin.

Kek hamurunu mandalina dilimlerinin üzerine dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak kekin piştiğini kontrol edin.

Kek fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Daha sonra kalıbı dikkatlice ters çevirerek keki servis tabağına alın.

Üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!