Kolombiya Mutfağının Vazgeçilmezi: Arepas

Arepas, Güney Amerika’nın yerli mutfak kültüründen günümüze uzanan geleneksel bir ekmek türü. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak olan bu mısır bazlı hamur, peynir, tavuk, et veya avokado gibi malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Türkiye’de mısır ekmeğine benzetilse de yapım tekniği ve sunumuyla ayrışıyor. Evde pratik şekilde hazırlanabilen arepas, farklı dünya lezzetlerini denemek isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.
AREPAS TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 2 su bardağı ön pişmiş mısır unu (arepa unu)
- 2 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harç için
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- Didiklenmiş haşlanmış tavuk
- Dilimlenmiş avokado
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Ilık su ve tuzu bir kapta karıştırın.
- Mısır ununu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
- Zeytinyağını ekleyip yoğurun ve 5 dakika dinlendirin.
- Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde bastırarak yuvarlak ve kalın diskler oluşturun.
- Orta ateşte ısıtılmış tavada her iki yüzünü yaklaşık 5–6 dakika pişirin.
- Dilerseniz son aşamada 180 derece fırında 5 dakika daha bekleterek içinin tam pişmesini sağlayın.
- Ortadan yatay şekilde kesip iç harcı yerleştirerek servis edin.