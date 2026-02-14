Kolombiya Mutfağının Vazgeçilmezi: Arepas

Arepas, Güney Amerika’nın yerli mutfak kültüründen günümüze uzanan geleneksel bir ekmek türü. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak olan bu mısır bazlı hamur, peynir, tavuk, et veya avokado gibi malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Türkiye’de mısır ekmeğine benzetilse de yapım tekniği ve sunumuyla ayrışıyor. Evde pratik şekilde hazırlanabilen arepas, farklı dünya lezzetlerini denemek isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

AREPAS TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

2 su bardağı ön pişmiş mısır unu (arepa unu)

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için

Rendelenmiş kaşar peyniri

Didiklenmiş haşlanmış tavuk

Dilimlenmiş avokado

Tuz ve karabiber

Yapılışı