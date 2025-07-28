Kömür ateşinde efsane lezzet: Gaziantep usulü patlıcan kebabı tarifi

GAZİANTEP MUTFAĞI, Türkiye’nin en zengin ve en köklü mutfaklarından biri olarak, kebap çeşitleriyle meşhurdur. Bu lezzet hazinesinin en özel tariflerinden biri de patlıcan kebabıdır. Kömür ateşinde ağır ağır pişen et ve köz patlıcanın muhteşem uyumu, sofralarınıza unutulmaz bir tat katar. İşte evde de deneyebileceğiniz, Gaziantep usulü patlıcan kebabı tarifi..

MALZEMELER

4 adet büyük patlıcan

500-600 gr orta yağlı kuzu kıyma veya kuşbaşı (tercihen döş kıyması)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Şiş için metal veya tahta kebap şişleri

İsteğe bağlı: Yanına biber, domates ve soğan da şişe dizilebilir.

YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alın; tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Küçük köfteler şeklinde parçalar koparın.

Patlıcanları alacalı soyun ve yaklaşık 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.

Şişlere bir patlıcan dilimi, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin.

Tüm malzemeyi şişlere dizdikten sonra, tercihen mangalda veya fırında pişirin.

Kömür ateşinde pişiriyorsanız, arada çevirerek patlıcan ve etin eşit şekilde közlenmesini sağlayın. Fırında pişiriyorsanız, önceden ısıtılmış 200 derecede 25-30 dakika kadar pişirin.