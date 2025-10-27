Kore mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri: MasterChef Japchae tarifi...

Tatlı, tuzlu ve susam aromalı bu renkli yemek; hem hafif hem de doyurucu oluşuyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her sofraya uyum sağlayan Japchae (Sebzeli Cam Erişte) tarifi!

MALZEMELER

200 g cam erişte (dangmyeon / tatlı patates nişastalı erişte)

1 adet orta boy havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

200 g ıspanak

150 g mantar (şitake, istiridye veya kültür mantarı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz ve karabiber

Üzeri için: kavrulmuş susam

(İsteğe göre 100 g ince doğranmış dana eti veya tavuk da eklenebilir.)

HAZIRLANIŞI

Havuç, biber ve soğanı ince şeritler halinde doğrayın.

Mantarları dilimleyin, ıspanağı ayıklayıp yıkayın.

Tavaya biraz ayçiçek yağı alın, sırasıyla soğan, havuç, biber ve mantarları ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun.

Ispanağı ekleyip kısa süre soteleyin ve ocaktan alın.

Cam erişteyi kaynar suda 5-6 dakika kadar haşlayın.

Süzüp soğuk sudan geçirin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı susam yağı gezdirip karıştırın (birbirine yapışmaması için).

Küçük bir kasede soya sosu, susam yağı, şeker, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın.

Geniş bir tavaya erişteyi alın, üzerine sotelediğiniz sebzeleri ekleyin.

Hazırladığınız sosu döküp orta ateşte 2-3 dakika karıştırarak pişirin.

Tüm malzemeler sosla güzelce harmanlanınca ocaktan alın.

Üzerine kavrulmuş susam serpin.

Sıcak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.