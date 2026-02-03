Kore mutfağının ızgara klasiği: Galbi tarifi

Kore mutfağı, etin doğru kesim ve marine teknikleriyle lezzetini katlayan bir geleneğe sahip. Galbi, bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Genellikle dana veya sığır kaburgasından hazırlanan bu yemek, uzun süre marine edildikten sonra ızgarada pişirilerek servis ediliyor. Hem ev mutfağında hem de Kore barbekülerinde vazgeçilmez bir yere sahip bulunuyor.
GALBİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana kaburga (ince kesilmiş, kemikli)
- 1 su bardağı soya sosu
- 3 yemek kaşığı esmer şeker veya bal
- 2 yemek kaşığı susam yağı
- 4 diş sarımsak
- 1 adet küçük soğan
- 1 adet armut veya elma (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı susam
Yapılışı
- Kaburgalar soğuk suda bekletilerek kanı süzülür ve süzgeçte dinlendirilir.
- Soya sosu, şeker, susam yağı, rendelenmiş sarımsak, soğan ve armut derin bir kapta karıştırılır.
- Etler bu marinasyonun içine alınır ve iyice harmanlanır.
- Kabın üzeri kapatılarak buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirilir.
- Izgara veya döküm tava iyice ısıtılır.
- Etler orta ateşte, her iki yüzü kızarana kadar pişirilir.
- Üzerine susam serpilerek sıcak servis edilir.