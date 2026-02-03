Kore mutfağının ızgara klasiği: Galbi tarifi

Kore mutfağı, etin doğru kesim ve marine teknikleriyle lezzetini katlayan bir geleneğe sahip. Galbi, bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Genellikle dana veya sığır kaburgasından hazırlanan bu yemek, uzun süre marine edildikten sonra ızgarada pişirilerek servis ediliyor. Hem ev mutfağında hem de Kore barbekülerinde vazgeçilmez bir yere sahip bulunuyor.

GALBİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana kaburga (ince kesilmiş, kemikli)

1 su bardağı soya sosu

3 yemek kaşığı esmer şeker veya bal

2 yemek kaşığı susam yağı

4 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

1 adet armut veya elma (rendelenmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı