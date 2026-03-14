Kore mutfağının renkli senfonisi: Bibimbap

Mutfak literatüründe "denge ve uyumun tabağı" olarak tanımlanan Bibimbap, Kore’nin geleneksel Obangsaek (beş ana renk) teorisine dayanır. Bu teoriye göre beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı renkler vücudun farklı organlarını ve evrenin elementlerini temsil eder. Bu yemeği standart pirinç kaselerinden ayıran temel fark, her bir malzemenin kendi karakterini koruyacak şekilde ayrı ayrı pişirilmesi ve servis anında acı-tatlı Gochujang sosuyla bir sanat eseri gibi birleştirilmesidir.
BİBİMBAP TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kısa taneli pirinç (veya sushi pirinci)
- 150 gram dana eti (ince şeritler halinde doğranmış)
- 1 adet havuç (julyen doğranmış)
- 1 kase taze ıspanak
- 1 kase mantar (dilimlenmiş)
- 1 kase soya filizi
- 1 adet yumurta
Marine ve Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 tatlı kaşığı bal veya şeker
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı soya sosu
Yapılışı
- Pirinci yıkayıp suyunu çekene kadar haşlayın ve demlenmeye bırakın.
- Dana etini soya sosu, sarımsak ve biraz susam yağı ile marine edip yüksek ateşte hızla mühürleyerek pişirin.
- Havuç, mantar ve soya filizini, renklerini ve diriliklerini kaybetmeyecek şekilde çok az yağda, ayrı ayrı tavada soteleyin (her sebzenin tadının saf kalması Bibimbap’ın temel kuralıdır).
- Ispanakları kaynar suya daldırıp 30 saniye sonra buzlu suya alın (blanching), ardından suyunu sıkıp susam yağı ve tuzla tatlandırın.
- Küçük bir kapta Gochujang, bal, susam yağı ve ezilmiş sarımsağı karıştırarak imza sosunuzu hazırlayın.
- Geniş ve derin bir kasenin tabanına pirinci yayın.
- Hazırladığınız sebzeleri ve eti, pirincin üzerine bir renk yelpazesi oluşturacak şekilde yan yana dizin.
- En üste sarısı hafif akışkan kalacak şekilde sahanda pişmiş bir yumurta yerleştirin.
- Hazırladığınız sosu ekleyerek, tüm malzemeleri birbirine geçecek şekilde karıştırarak servis yapın.