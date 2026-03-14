Kore mutfağının renkli senfonisi: Bibimbap

Mutfak literatüründe "denge ve uyumun tabağı" olarak tanımlanan Bibimbap, Kore’nin geleneksel Obangsaek (beş ana renk) teorisine dayanır. Bu teoriye göre beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı renkler vücudun farklı organlarını ve evrenin elementlerini temsil eder. Bu yemeği standart pirinç kaselerinden ayıran temel fark, her bir malzemenin kendi karakterini koruyacak şekilde ayrı ayrı pişirilmesi ve servis anında acı-tatlı Gochujang sosuyla bir sanat eseri gibi birleştirilmesidir.

BİBİMBAP TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kısa taneli pirinç (veya sushi pirinci)

150 gram dana eti (ince şeritler halinde doğranmış)

1 adet havuç (julyen doğranmış)

1 kase taze ıspanak

1 kase mantar (dilimlenmiş)

1 kase soya filizi

1 adet yumurta

Marine ve Sos İçin:

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

1 yemek kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı bal veya şeker

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı soya sosu

Yapılışı