Köz kapya biber tarifi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:53

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:53

Köz kapya biberi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle meze olarak sunulan bu biberler, közleme yöntemiyle hazırlanınca tatlı ve dumanlı bir aroma kazanır. Zeytinyağı, limon suyu ve isteğe bağlı sarımsakla zenginleştirildiğinde ise sofralarda herkesin beğenisini kazanır.

Malzemeler

4-5 adet kapya biber (kırmızı biber)

Zeytinyağı (isteğe bağlı)

Tuz (isteğe bağlı)

Limon suyu (isteğe bağlı)

Sarımsak (isteğe bağlı)

Yapılışı

1. Biberleri Hazırlayın:

Kapya biberlerini iyice yıkayın ve sap kısımlarını kesin.

2. Közleme Yöntemini Seçin:

Fırında Közleme:

Fırını 220°C'ye ısıtın. Biberleri bir fırın tepsisine yerleştirin. Dilerseniz zeytinyağı ile hafifçe yağlayabilir, tuz serpebilirsiniz.

Biberlerin her tarafı iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-30 dakika fırında pişirin. Biberlerin kabukları yanıp kararmalıdır.

Izgarada Közleme:

Izgarayı önceden ısıtın. Biberleri doğrudan ızgaranın üzerine yerleştirin ve her tarafını çevirerek közleyin.

Ateşte Közleme:

Biberleri mangal veya ocakta direkt ateşin üzerine yerleştirerek közleyebilirsiniz. Bu yöntem en fazla dumanlı lezzet verir.

3. Kabukları Soyma:

Közleme işlemi tamamlandığında, biberleri bir kapaklı bir kap veya streç filmle kapatın ve 10-15 dakika bekletin. Bu, kabukların daha kolay soyulmasını sağlar.

Soğuduktan sonra, biberlerin kabuklarını nazikçe soyun.

4. Servis Hazırlığı:

Közlenmiş biberleri dilimleyin. İsteğe bağlı olarak, üzerine zeytinyağı, limon suyu ve ince doğranmış sarımsak ekleyebilirsiniz.

Biberleri bir servis tabağına alın ve yanında ekmekle ya da mezelerle birlikte sunabilirsiniz.

Servis Önerisi

Köz kapya biberi, soğuk meze olarak, yanında beyaz peynir veya labne peyniri ile harika bir uyum sağlar. Ayrıca, salatalarınıza veya sandviçlerinize de lezzet katmak için kullanabilirsiniz.