Köz patlıcan ve kıymanın efsane uyumu: Alinazik tarifi

Gaziantep mutfağının incilerinden biri olan Alinazik, patlıcan ve yoğurdun muhteşem uyumunu kırmızı etin lezzetiyle taçlandıran özel bir yemektir. Rivayete göre Osmanlı döneminde padişahın “Alâ nazik olmuş” diyerek beğendiği bu yemek, adını da buradan alır. Hem kebap sevenlerin hem de patlıcan tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Alinazik, özellikle misafir sofralarında gösterişli sunumuyla dikkat çeker. Peki, köz patlıcan ve kıymanın efsane uyumu olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Alinazik tarifi...
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 300 g dana ya da kuzu kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Yapılışı
- Ocakta, fırında ya da mangalda közlediğiniz patlıcanların kabuklarını soyun ve doğrayın.
- Patlıcanları ince ince doğrayın ya da ezin. Ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla karıştırın.
- Tereyağı ve zeytinyağını tavada ısıtın, ince doğranmış soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip iyice pişirin. Ardından salçaları ve baharatları ilave edin.
- Servis tabağına patlıcanlı yoğurtlu karışımı yayın. Üzerine kıymalı sosu ekleyin. İsteğe bağlı olarak maydanoz ya da pul biberle süsleyin.