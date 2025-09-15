Köz patlıcan ve kıymanın efsane uyumu: Alinazik tarifi

Gaziantep mutfağının incilerinden biri olan Alinazik, patlıcan ve yoğurdun muhteşem uyumunu kırmızı etin lezzetiyle taçlandıran özel bir yemektir. Rivayete göre Osmanlı döneminde padişahın “Alâ nazik olmuş” diyerek beğendiği bu yemek, adını da buradan alır. Hem kebap sevenlerin hem de patlıcan tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan Alinazik, özellikle misafir sofralarında gösterişli sunumuyla dikkat çeker. Peki, köz patlıcan ve kıymanın efsane uyumu olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Alinazik tarifi...

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

300 g dana ya da kuzu kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Yapılışı