Krem karamel tarifi...

Fransız mutfağının en zarif tatlılarından krem karamel, pürüzsüz dokusu ve karamelin hafif yanık tadıyla damakta iz bırakan bir lezzet. Sütlü tatlı sevenler için hafif ve şık bir alternatif olan krem karamel, özel davetlerden günlük sofralara kadar her anı tatlandırabilecek klasik bir tatlı.

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker (karamel için)

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Tavaya 1 su bardağı şekeri alın, kısık ateşte sürekli karıştırmadan eritin. Altın rengi bir karamel elde edince ocaktan alın ve tatlı kaplarının tabanına eşit şekilde paylaştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpın. Üzerine sütü ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Hazırlanan krem karışımını, karamel dökülmüş kapların üzerine paylaştırın.

Fırın tepsisine kapları yerleştirin ve tepsiye yarısına kadar sıcak su ekleyin (benmari usulü).

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlıları oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin.

Servis sırasında kapların kenarına bıçak gezdirin, ters çevirerek tabaklara alın.