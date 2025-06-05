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Kurban Bayramı'nın gözdesi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma tarifi

Kurban Bayramı'nın gözdesi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma tarifi

5.06.2025 18:06:00
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Haber Merkezi
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Kurban Bayramı'nın gözdesi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma tarifi

Bayram sabahı etler kesilir, mutfaklar mis gibi kavurma kokar… Ama herkesin yaptığı aynı sonucu vermez! İşte etin suyunu kaybetmeden, yumuşacık pişmesi için en iyi kavurma tarifi ve tüm püf noktaları.

Kurban Bayramı’nın en özel ritüellerinden biri de ilk etle yapılan o sıcak kavurma… Ancak doğru teknik kullanılmazsa et sertleşebilir, lezzet kaybolabilir. Bu tarifte etin lezzetini kilitleyen, lokum gibi kavurma yapmanın adım adım inceliklerini bulacaksınız.


KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kg kuşbaşı doğranmış taze kurban eti
  • 200 gr kuyruk yağı veya iç yağ (isteğe bağlı)
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • (İsteğe bağlı) 1 adet soğan ve birkaç dal taze kekik

Yapılışı:

  1. Eti dinlendirin: Kesim sonrası etiniz 2-3 saat kadar oda sıcaklığında dinlenirse, hem kanı süzülür hem daha kolay pişer.
  2. Yağla başlayın: Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye kuyruk yağını alın. Yağ eriyip dibi kızarmaya başlayınca (isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz) kuşbaşı eti ekleyin.
  3. Kapağını kapatmayın: Et, kendi suyunu bırakana kadar orta ateşte kapağı kapatılmadan pişirilir. Suyunu çekmeye başlayınca karıştırarak kavurmaya devam edin.
  4. Yumuşama aşaması: Et suyunu tamamen çektiğinde altını kısın, tencerenin kapağını kapatın. Kendi yağıyla 20–25 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
  5. Baharat ve son dokunuş: Ocaktan almadan hemen önce tuz ve karabiberi ekleyin. Arzu ederseniz 1 adet doğranmış soğanı ve taze kekik dallarını da son 10 dakikada ekleyebilirsiniz.
  6. Servis önerisi: Yanında sıcak pide, sumaklı soğan ve ayranla birlikte servis edin.
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