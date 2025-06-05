Kurban Bayramı'nın gözdesi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma tarifi

Kurban Bayramı’nın en özel ritüellerinden biri de ilk etle yapılan o sıcak kavurma… Ancak doğru teknik kullanılmazsa et sertleşebilir, lezzet kaybolabilir. Bu tarifte etin lezzetini kilitleyen, lokum gibi kavurma yapmanın adım adım inceliklerini bulacaksınız.





KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

1 kg kuşbaşı doğranmış taze kurban eti

200 gr kuyruk yağı veya iç yağ (isteğe bağlı)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

(İsteğe bağlı) 1 adet soğan ve birkaç dal taze kekik

Yapılışı: