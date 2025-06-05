Kurban Bayramı'nın gözdesi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma tarifi

Kurban Bayramı’nın en özel ritüellerinden biri de ilk etle yapılan o sıcak kavurma… Ancak doğru teknik kullanılmazsa et sertleşebilir, lezzet kaybolabilir. Bu tarifte etin lezzetini kilitleyen, lokum gibi kavurma yapmanın adım adım inceliklerini bulacaksınız.
KAVURMA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kg kuşbaşı doğranmış taze kurban eti
- 200 gr kuyruk yağı veya iç yağ (isteğe bağlı)
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- (İsteğe bağlı) 1 adet soğan ve birkaç dal taze kekik
Yapılışı:
- Eti dinlendirin: Kesim sonrası etiniz 2-3 saat kadar oda sıcaklığında dinlenirse, hem kanı süzülür hem daha kolay pişer.
- Yağla başlayın: Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye kuyruk yağını alın. Yağ eriyip dibi kızarmaya başlayınca (isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz) kuşbaşı eti ekleyin.
- Kapağını kapatmayın: Et, kendi suyunu bırakana kadar orta ateşte kapağı kapatılmadan pişirilir. Suyunu çekmeye başlayınca karıştırarak kavurmaya devam edin.
- Yumuşama aşaması: Et suyunu tamamen çektiğinde altını kısın, tencerenin kapağını kapatın. Kendi yağıyla 20–25 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
- Baharat ve son dokunuş: Ocaktan almadan hemen önce tuz ve karabiberi ekleyin. Arzu ederseniz 1 adet doğranmış soğanı ve taze kekik dallarını da son 10 dakikada ekleyebilirsiniz.
- Servis önerisi: Yanında sıcak pide, sumaklı soğan ve ayranla birlikte servis edin.