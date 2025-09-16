İncecik dokusu ve hafif lezzetiyle öne çıkan kuşkonmaz çorbası, hem şık sofralara hem de hafif öğünlere çok yakışan bir tarif. Bol vitaminli ve düşük kalorili olmasıyla diyet dostu sayılan bu çorba, özellikle bahar aylarında sofralara tazelik katar. İşte adım adım kremalı kuşkonmaz çorbası tarifi...

MALZEMELER

500 g taze kuşkonmaz

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 litre tavuk veya sebze suyu

½ su bardağı krema (daha hafif tat için süt de kullanılabilir)

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Kuşkonmazların sert dip kısımlarını kesin ve atın.

Yeşil kısımlarını 2-3 cm’lik parçalar halinde doğrayın.

Tencerede tereyağını eritin, soğan ve sarımsağı kavurun.

Patatesleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Kuşkonmazları ekleyin, üzerine sebze/tavuk suyunu ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar 15-20 dakika kaynatın.

Çorbayı el blenderıyla pürüzsüz hale getirin.

Tekrar ocağa alın, kremayı ekleyin ve kısık ateşte bir taşım kaynatın.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.