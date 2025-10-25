Latin Amerika'nın gurur yemeği: Empanadas tarifi

Arjantin’in kuzeyinden dünyaya yayılan Empanadas Salteñas, tıpkı bir sanat eseri gibi özenle hazırlanır. İçi bol malzemeli, dışı gevrek ve altın renginde kızaran bu lezzet, sokak tezgâhlarından lüks restoranlara kadar her yerde bulunur. Her bölge kendi yorumunu katsa da, en geleneksel hali dana etiyle yapılır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz orijinal Arjantin empanadas tarifi...
EMPANADAS TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sirke
- İç harcı için:
- 300 gram kıyma (tercihen dana)
- 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz ve karabiber
- 3 adet haşlanmış yumurta (doğranmış)
- 8-10 adet yeşil zeytin (dilimlenmiş)
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılışı:
- Hamuru hazırlayın: Geniş bir kapta unu ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyip elinizle kum gibi bir kıvam alana kadar ovun. Ardından suyu ve sirkeyi yavaşça ekleyip yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde ettiğinizde üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
- İç harcı pişirin: Tavaya sıvı yağı alın, ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyip karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra doğranmış haşlanmış yumurta ve zeytinleri ekleyin. Soğuması için bekletin.
- Hamurları açın: Dinlenen hamuru 10 eşit parçaya bölün. Her parçayı merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
- Empanadaları doldurun: Açtığınız hamurların yarısına iç harçtan bir kaşık koyun. Kenarlarını hafifçe suyla ıslatın ve yarım ay şeklinde kapatın. Uçlarını çatalla bastırarak ya da geleneksel “repulgue” kıvırma yöntemiyle şekil verin.
- Pişirin: Empanadaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.