Latin Amerika'nın gurur yemeği: Empanadas tarifi

Arjantin’in kuzeyinden dünyaya yayılan Empanadas Salteñas, tıpkı bir sanat eseri gibi özenle hazırlanır. İçi bol malzemeli, dışı gevrek ve altın renginde kızaran bu lezzet, sokak tezgâhlarından lüks restoranlara kadar her yerde bulunur. Her bölge kendi yorumunu katsa da, en geleneksel hali dana etiyle yapılır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz orijinal Arjantin empanadas tarifi...

EMPANADAS TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

İç harcı için:

300 gram kıyma (tercihen dana)

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

3 adet haşlanmış yumurta (doğranmış)

8-10 adet yeşil zeytin (dilimlenmiş)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı: