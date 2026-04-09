Latin Amerika'nın karamel rüyası: Alfajores

Mutfak literatüründe "bir kurabiyeden çok daha fazlası" olarak tanımlanan Alfajores, aslında kökeni Endülüs’e kadar uzanan ancak asıl karakterini Güney Amerika topraklarında bulmuş bir lezzet mirasıdır. Onu sıradan sandviç kurabiyelerinden ayıran en temel fark, hamurundaki yüksek mısır nişastası (Maizena) oranıdır; bu sayede kurabiye ısırıldığı an damakta adeta erir. Gastronomi dünyasında "denge ve nezaket" tabağı kabul edilen bu reçete, yoğun karamelin tatlılığını Hindistan cevizinin ferahlığıyla dengeler.
ALFAJORES TARİFİ
Malzemeler
Kurabiye Hamuru İçin:
- 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 150 gram (yaklaşık 1 su bardağı) pudra şekeri
- 3 adet yumurta sarısı
- 200 gram buğday unu
- 300 gram mısır nişastası (olmazsa olmaz)
- 1 paket vanilya
- Yarım çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (hafif ferahlık için)
İç Dolgusu ve Kenarlar İçin:
- 1 kavanoz Dulce de Leche (Süt karameli)
- Yarım su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
Yapılışı
- Krema Kıvamı: Tereyağı ve pudra şekerini, krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Ardından yumurta sarılarını teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin. Limon kabuğu ve vanilyayı ilave edin.
- Kuru Malzemeler: Un, nişasta, kabartma tozu ve karbonatı birlikte eleyerek tereyağlı karışıma ekleyin. Hamuru yoğururken çok fazla mıncıklamayın; malzemeler birleştiği an yoğurmayı bırakın (fazla yoğurmak kurabiyeyi sertleştirir).
- Dinlendirme: Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30-60 dakika dinlendirin. Bu işlem nişastanın oturmasını sağlar.
- Şekil Verme: Dinlenen hamuru hafif unlu tezgahta yaklaşık yarım santim kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıpla küçük daireler kesin.
- Pişirme: 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Kritik Nokta: Kurabiyeler asla kızarmamalı, üstleri beyaz kalmalıdır. Fırından çıktıklarında yumuşak olabilirler, soğudukça sertleşeceklerdir.
- Montaj: Tamamen soğuyan bir kurabiyenin düz kısmına bolca Dulce de Leche sürün ve ikinci kurabiyeyi üzerine hafifçe bastırarak kapatın.
- Final: Kurabiyenin kenarlarından taşan karamelli kısmı Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına dizin.