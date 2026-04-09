Latin Amerika'nın karamel rüyası: Alfajores

Mutfak literatüründe "bir kurabiyeden çok daha fazlası" olarak tanımlanan Alfajores, aslında kökeni Endülüs’e kadar uzanan ancak asıl karakterini Güney Amerika topraklarında bulmuş bir lezzet mirasıdır. Onu sıradan sandviç kurabiyelerinden ayıran en temel fark, hamurundaki yüksek mısır nişastası (Maizena) oranıdır; bu sayede kurabiye ısırıldığı an damakta adeta erir. Gastronomi dünyasında "denge ve nezaket" tabağı kabul edilen bu reçete, yoğun karamelin tatlılığını Hindistan cevizinin ferahlığıyla dengeler.

ALFAJORES TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye Hamuru İçin:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

150 gram (yaklaşık 1 su bardağı) pudra şekeri

3 adet yumurta sarısı

200 gram buğday unu

300 gram mısır nişastası (olmazsa olmaz)

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (hafif ferahlık için)

İç Dolgusu ve Kenarlar İçin:

1 kavanoz Dulce de Leche (Süt karameli)

Yarım su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

Yapılışı