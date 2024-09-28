Latin Amerika'nın lezzet bombası: Pão de Queijo Tarifi

Brezilya mutfağının sevilen lezzetlerinden Pão de Queijo, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla herkesin favorisi olacak! Peynirli bu minik toplar, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar her an tüketilebilecek lezzetli bir alternatif sunuyor.

Latin Amerika'nın lezzet bombası: Pão de Queijo Tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:44

Brezilya'nın geleneksel peynirli ekmeği Pão de Queijo, özellikle kahvaltılarda tercih edilen çıtır ve yumuşak hamur toplarıdır. Hem lezzetli hem de gluten içermemesiyle dikkat çeken bu ekmek, sadece Brezilya'da değil, dünya çapında birçok mutfakta popüler hale gelmiştir. Brezilya’nın Minas Gerais bölgesine özgü olan bu tarif, basit malzemeleri ve kolay yapımı ile mutfağınızda yer almaya aday.

PÃO DE QUEIJO TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı tapyoka unu
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı su
  • 1/4 su bardağı bitkisel yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yumurta

Yapılışı:

  1. Süt, su, yağ ve tuzu bir tencereye koyun ve karışımı kaynatın.
  2. Karışım kaynadıktan sonra tapyoka ununu ekleyin ve karıştırarak hamurun soğumasını sağlayın.
  3. Karışım ılık hale geldikten sonra, yumurtaları teker teker ekleyin. Ardından rendelenmiş peynirleri ekleyerek hamuru yoğurun.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirin.

Etiketler: #tarif #Brezilya #mutfak

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