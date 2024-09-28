Latin Amerika'nın lezzet bombası: Pão de Queijo Tarifi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:44

Güncelleme: 28.09.2024 - 13:44

Brezilya'nın geleneksel peynirli ekmeği Pão de Queijo, özellikle kahvaltılarda tercih edilen çıtır ve yumuşak hamur toplarıdır. Hem lezzetli hem de gluten içermemesiyle dikkat çeken bu ekmek, sadece Brezilya'da değil, dünya çapında birçok mutfakta popüler hale gelmiştir. Brezilya’nın Minas Gerais bölgesine özgü olan bu tarif, basit malzemeleri ve kolay yapımı ile mutfağınızda yer almaya aday.

PÃO DE QUEIJO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tapyoka unu

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

1/4 su bardağı bitkisel yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yumurta

Yapılışı: