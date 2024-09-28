Ege mutfağından gelen enfes atıştırmalık: Badem ezmesi tarifi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:34

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:34

Badem ezmesi, bademlerin işlenmesiyle elde edilen, tatlı ve besleyici bir hamurdur. Bu lezzetli ezme, hem tatlı tariflerinde hem de tuzlu atıştırmalıkların hazırlanmasında kullanılabilir. Özellikle tatlılarda, şekerlemelerde ve pasta süslemelerinde sıkça tercih edilen badem ezmesi, sağlık açısından da birçok fayda sunar. Peki, Ege mutfağından gelen bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes badem ezmesi tarifi...

BADEM EZMESİ TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı badem

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

BADEM EZMESİ

İlk olarak, bademleri sıcak suya koyarak yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Bu işlem, bademlerin kabuklarını daha kolay soyabilmenizi sağlar.

Sürenin ardından bademleri süzün ve kabuklarını soyun.

Bademlerin iyice kuruması için bir kağıt havlu ile silin.

Soyulmuş bademleri bir mutfak robotuna veya blendera koyun.

Pürüzsüz bir ezme kıvamı elde etmek için bademleri birkaç dakika boyunca çekin.

Bademlerin yağının salınmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde işlemi gerçekleştirin.

Elde ettiğiniz badem ezmesine pudra şekerini, isteğe bağlı olarak bal veya akçaağaç şurubunu, vanilya özünü ve tuzu ekleyin.

Bu aşamada, şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Tüm malzemeleri karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Eğer daha yumuşak bir kıvam isterseniz, bir miktar su ekleyebilirsiniz, ancak bu durumda karışımın kıvamını kontrol etmelisiniz.

Hazırladığınız badem ezmesini hava geçirmeyen bir kapta saklayın.

Buzdolabında birkaç hafta boyunca taze kalır.

Uzun süreli saklamak isterseniz, derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!