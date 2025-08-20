Latin mutfağının efsanesi: Empanadas tarifi

Empanadas, adını İspanyolca “empanar” (hamurun içine doldurmak) fiilinden alıyor. Tarihi Orta Çağ’a dayanan bu yemek, İspanyol göçmenler aracılığıyla Latin Amerika’ya taşındı ve kısa sürede kıtanın en sevilen sokak lezzetlerinden biri oldu. Bugün Arjantin’den Şili’ye, Kolombiya’dan Küba’ya kadar her ülkenin kendi yorumunu kattığı empanadas, dünyanın dört bir yanında tanınıyor. Peki, Latin mutfağının efsanesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, empanadas tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

100 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için (etli örnek):

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 adet domates (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Yapılışı