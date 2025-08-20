Latin mutfağının efsanesi: Empanadas tarifi

Empanadas, adını İspanyolca “empanar” (hamurun içine doldurmak) fiilinden alıyor. Tarihi Orta Çağ’a dayanan bu yemek, İspanyol göçmenler aracılığıyla Latin Amerika’ya taşındı ve kısa sürede kıtanın en sevilen sokak lezzetlerinden biri oldu. Bugün Arjantin’den Şili’ye, Kolombiya’dan Küba’ya kadar her ülkenin kendi yorumunu kattığı empanadas, dünyanın dört bir yanında tanınıyor. Peki, Latin mutfağının efsanesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, empanadas tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 100 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
- 1 yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- İç harç için (etli örnek):
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates (küçük doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Yapılışı
- Unu derin bir kaba alın, tuz, yağ, süt, yumurta ve tereyağını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Tavada sıvı yağı ısıtın, soğan ve biberi kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Domates ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin, soğumaya bırakın.
- Hamuru merdaneyle açın, çay tabağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesin.
- Ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun, yarım ay şeklinde kapatın, kenarlarını çatalla bastırarak kapatın.
- Empanadaları isterseniz kızgın yağda kızartın, isterseniz 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
- Sıcak servis edin.