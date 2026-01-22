Latin mutfağının en sevilenlerinden: Feijoada tarifi

Dünya mutfağında bazı yemekler vardır; tek tencerede pişer ama bir ülkenin kültürünü anlatır. Feijoada, Brezilya’da özellikle hafta sonları aile sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak bilinir. Siyah fasulyenin yoğun dokusu, etin aromasıyla birleşince ortaya hem güçlü hem de dengeli bir lezzet çıkar. Evde yapılabilir versiyonuyla bu tarif, kış aylarında “tek tabakta tam öğün” arayanlar için ideal bir seçenek oluyor.

FEIJOADA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı siyah fasulye (yoksa barbunya/kuru fasulye ile de yapılır ama orijinali siyah fasulye)

300 g dana kuşbaşı (veya dana kaburga parçası)

200 g sucuk (veya chorizo benzeri baharatlı sosis)

150 g pastırma (isteğe bağlı, lezzeti güçlendirir)

1 adet büyük soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (eti/sucuğu ekleyince sonradan ayarlayın)

6-7 su bardağı sıcak su (kıvama göre)

Yapılış