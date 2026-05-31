Latin mutfağının enfes lezzeti: Lomo Saltado

Mutfak literatüründe Çinli göçmenlerin Güney Amerika'ya taşıdığı "wok" tekniği ile Peru'nun yerel malzemelerinin birleşmesinden doğan (Chifa akımı) Lomo Saltado, bir füzyon mutfağı başyapıtıdır. Bu tarifi sıradan et sोटelerinden ayıran en temel özellik, etlerin ve sebzelerin çok yüksek ateşte, sularını salmalarına fırsat vermeden asimetrik bir şekilde sotelenmesidir. Soya sosu ve sirkenin yarattığı asidik denge, etin lezzetini ön plana çıkarırken; yemeğin sosunu emmesi için içine son aşamada eklenen patates kızartması ise tarife karakteristik dokusunu kazandırır.

LOMO SALTADO TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana bonfile veya kontrfile (şeritler halinde doğranmış)

1 adet büyük boy kırmızı soğan (iri piyazlık doğranmış)

2 adet orta boy domates (çekirdekleri çıkarılmış ve iri dilimlenmiş)

1 adet sarı veya kırmızı dolmalık biber (şerit doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Eşlikçi: 2 adet patates (parmak şeklinde doğranmış ve kızartılmış)

Üzeri İçin: İnce kıyılmış taze kişniş veya maydanoz

Yapılışı