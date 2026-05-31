Latin mutfağının enfes lezzeti: Lomo Saltado

Mutfak literatüründe Çinli göçmenlerin Güney Amerika'ya taşıdığı "wok" tekniği ile Peru'nun yerel malzemelerinin birleşmesinden doğan (Chifa akımı) Lomo Saltado, bir füzyon mutfağı başyapıtıdır. Bu tarifi sıradan et sोटelerinden ayıran en temel özellik, etlerin ve sebzelerin çok yüksek ateşte, sularını salmalarına fırsat vermeden asimetrik bir şekilde sotelenmesidir. Soya sosu ve sirkenin yarattığı asidik denge, etin lezzetini ön plana çıkarırken; yemeğin sosunu emmesi için içine son aşamada eklenen patates kızartması ise tarife karakteristik dokusunu kazandırır.
LOMO SALTADO TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana bonfile veya kontrfile (şeritler halinde doğranmış)
- 1 adet büyük boy kırmızı soğan (iri piyazlık doğranmış)
- 2 adet orta boy domates (çekirdekleri çıkarılmış ve iri dilimlenmiş)
- 1 adet sarı veya kırmızı dolmalık biber (şerit doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber
- Eşlikçi: 2 adet patates (parmak şeklinde doğranmış ve kızartılmış)
- Üzeri İçin: İnce kıyılmış taze kişniş veya maydanoz
Yapılışı
- Yoğun ısıl işlem esnasında zaman kaybetmemek için patatesleri önceden altın sarısı olana kadar kızartın ve kenara alın. Tüm sebzeleri ve etleri doğrayıp elinizin altında hazır bulundurun.
- Geniş bir wok tavayı veya derin bir döküm tavayı ocağa alıp dumanı çıkana kadar yüksek ateşte ısıtın. Sıvı yağı ekleyin ve şerit doğranmış etleri tavaya bırakın. Etleri suyunu salmasına izin vermeden, yüksek ateşte arkalı önlü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 3-4 dakika hızla soteleyin. Etleri tavadan bir tabağa alın.
- Aynı tavanın içine gerekirse çok az daha yağ ekleyin. İri doğranmış kırmızı soğanları ve biberleri ekleyip yüksek ateşte çıtırlıklarını kaybetmeyecek şekilde 1-2 dakika soteleyin. İnce kıyılmış sarımsakları da ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Ayrılan etleri, sularıyla birlikte tekrar tavaya sebzelerin üzerine aktarın. Hemen ardından soya sosunu ve sirkeyi tavanın kenarlarından cömertçe gezdirin. Domates dilimlerini, tuzu ve karabiberi ilave edin.
- Domatesler formunu tamamen kaybetmeden, sosla birlikte tüm malzemeyi yüksek ateşte 1 dakika boyunca sallayarak karıştırın.
- Ocağın altını kapatın. Önceden kızarttığınız çıtır patatesleri tavanın içine ekleyin ve sosu hafifçe emmeleri için malzemeleri son bir kez altüst edin. Üzerine ince kıyılmış taze kişniş serpiştirerek, yanında sade beyaz pirinç pilavı ile sıcak servis yapın.