Latin mutfağının geleneksel lezzeti: Feijoada

Mutfak literatüründe Brezilya’nın ulusal yemeği ve gastronomi mirası kabul edilen Feijoada, kökleri Portekiz sömürge dönemine ve Afrika’dan gelen kölelerin mutfak disiplinlerine dayanan, sabır üzerine kurulu bir ağır ateş yahnisi klasiğidir. Bizim etli kuru fasulye kültürümüze malzeme yapısı olarak benzese de, kullanılan siyah fasulye çeşidi ve etlerin kronolojik işlenme tekniğiyle tamamen kendine has bir kimlik taşır.

FEIJOADA TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Bakliyat Tabanı:

2 su bardağı siyah fasulye (derin bir kapta geceden bol su ile ıslatılmış)

300 gram kurutulmuş dana eti veya füme dana kaburga (iri küpler halinde doğranmış)

200 gram kaliteli dana sucuk veya sosis (iri halkalar halinde doğranmış)

150 gram füme dana eti veya jambon (şeritler halinde doğranmış)

Aromatik Sos Tabanı:

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

4 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet turuncu portakal (kabuğu iyice yıkanmış, ortadan ikiye bölünmüş - asidite dengesi için)

3 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kimyon ve taze çekilmiş karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sade yağ

Yaklaşık 1.5 - 2 litre sıcak su ve tuz

Yapılışı