Latin mutfağının geleneksel lezzeti: Feijoada

Mutfak literatüründe Brezilya’nın ulusal yemeği ve gastronomi mirası kabul edilen Feijoada, kökleri Portekiz sömürge dönemine ve Afrika’dan gelen kölelerin mutfak disiplinlerine dayanan, sabır üzerine kurulu bir ağır ateş yahnisi klasiğidir. Bizim etli kuru fasulye kültürümüze malzeme yapısı olarak benzese de, kullanılan siyah fasulye çeşidi ve etlerin kronolojik işlenme tekniğiyle tamamen kendine has bir kimlik taşır.
FEIJOADA TARİFİ
Malzemeler
Gövde ve Bakliyat Tabanı:
- 2 su bardağı siyah fasulye (derin bir kapta geceden bol su ile ıslatılmış)
- 300 gram kurutulmuş dana eti veya füme dana kaburga (iri küpler halinde doğranmış)
- 200 gram kaliteli dana sucuk veya sosis (iri halkalar halinde doğranmış)
- 150 gram füme dana eti veya jambon (şeritler halinde doğranmış)
Aromatik Sos Tabanı:
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 adet turuncu portakal (kabuğu iyice yıkanmış, ortadan ikiye bölünmüş - asidite dengesi için)
- 3 adet defne yaprağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon ve taze çekilmiş karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sade yağ
- Yaklaşık 1.5 - 2 litre sıcak su ve tuz
Yapılışı
- Geceden ıslatılmış siyah fasulyeleri süzün. Derin bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar soğuk su ve 1 adet defne yaprağı ekleyip orta ateşte yaklaşık 20 dakika, fasulyeler tamamen dağılmayacak ama hafifçe yumuşayacak şekilde ön haşlama yapın. Suyunu süzmeyin, fasulyenin siyah suyu sosun ana gövdesini oluşturacaktır.
- Geniş ve derin bir döküm tencereyi ocakta ısıtın. Yağı ekledikten sonra doğranmış füme dana etlerini ve sucukları tencereye bırakın. Etler çıtırlaşıp yağını bırakana kadar yüksek ateşte 5-6 dakika soteleyip etleri bir tabağa alın.
- Tencerede kalan lezzetli et yağının içine doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayıp karamelize olana kadar orta ateşte 6-7 dakika soteleyin. Ardından kıyılmış sarımsakları, kimyonu ve karabiberi ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun.
- Ön haşlama yaptığınız siyah fasulyeleri (kendi siyah suyuyla birlikte) tencereye aktarın. Mühürlediğiniz tüm etleri, kalan defne yapraklarını ve tuzu ilave edin. Malzemelerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su takviyesi yapın. Tam bu aşamada, ortadan ikiye böldüğünüz portakalı kabuklarıyla birlikte tencerenin içine bırakın. Portakalın asiditesi hem etlerin sindirimini kolaylaştıracak hem de yağ dengesini kusursuzlaştıracaktır.
- Yahni kaynama noktasına geldiğinde ocağın altını en kısık dereceye getirin. Tencerenin kapağını kapatarak, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene ve fasulyeler nişastasını salıp sosu koyu bir boza kıvamına getirene kadar yaklaşık 1.5 - 2 saat ağır ağır tıngırdatın.
- Yemeği ocaktan almadan 10 dakika önce içindeki portakal yarısını ve defne yapraklarını çıkarın. Sosun kıvamını kontrol edin; unsuz olmasına rağmen ağdalı ve parlak bir yapıya ulaşmış olmalıdır.