Latin mutfağının vazgeçilmezi: Quesadilla

Mutfak literatüründe "peynirli tortilla" kökenine dayanan Quesadilla, malzemelerin uyumu ve hızlı pişirilme tekniğiyle öne çıkan popüler bir yemektir. Bu tarifte, tavuklar yüksek ateşte sebzelerle birlikte soteledikten sonra iki tortilla ekmeğinin arasına peynirle birlikte katmanlanır. Peynirin tamamen erimesi ve ekmeğin çıtır bir doku kazanması için tava üzerinde hafifçe preslenerek pişirilir.
QUSADILLA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy tortilla ekmeği
- 400 gram tavuk göğsü (jülyen doğranmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (jülyen doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (jülyen doğranmış)
- 1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya cheddar peyniri)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Tuz
Yapılışı
- Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve iyice ısıtın. Jülyen doğranmış tavukları ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
- Piyazlık doğranmış soğanları ve biberleri tavaya ilave edin. Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar yüksek ateşte karıştırarak sotelemeye devam edin. Tuz, toz kırmızı biber, kimyon ve karabiberi ekleyip karıştırın ve harcı ocaktan alın.
- Temiz ve düz bir tavayı ocağa alın (yağ eklemenize gerek yoktur). Bir adet tortilla ekmeğini tavaya yerleştirin. Ekmeğin üzerine rendelenmiş peynirin dörtte birini serpiştirin.
- Hazırladığınız tavuklu ve sebzeli harcın yarısını peynirlerin üzerine eşit şekilde yayın. Harcın üzerine tekrar peynir serpiştirin ve ikinci tortilla ekmeğini üzerine kapatın. (İsterseniz tek bir tortillanın yarısına harç koyup ikiye katlayarak yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz).
- Kısık-orta ateşte alt yüzeydeki ekmek kızarana ve peynirler erimeye başlayana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Bir spatula veya geniş bir tabak yardımıyla quesadilla'yı dikkatlice ters çevirin. Diğer yüzü de çıtırlaşana kadar 2-3 dakika daha pişirin.
- Preste iyice bütünleşen çıtır quesadilla'yı tahtaya alın. Bıçakla üçgen dilimler halinde keserek bekletmeden sıcak servis yapın.