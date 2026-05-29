Latin mutfağının vazgeçilmezi: Quesadilla

Mutfak literatüründe "peynirli tortilla" kökenine dayanan Quesadilla, malzemelerin uyumu ve hızlı pişirilme tekniğiyle öne çıkan popüler bir yemektir. Bu tarifte, tavuklar yüksek ateşte sebzelerle birlikte soteledikten sonra iki tortilla ekmeğinin arasına peynirle birlikte katmanlanır. Peynirin tamamen erimesi ve ekmeğin çıtır bir doku kazanması için tava üzerinde hafifçe preslenerek pişirilir.

QUSADILLA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy tortilla ekmeği

400 gram tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (jülyen doğranmış)

1 adet yeşil biber (jülyen doğranmış)

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya cheddar peyniri)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı