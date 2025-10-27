Lezzet dolu Ballı Hardallı Tavuk: Enfes Ballı Hardallı Tavuk tarifi...

Tatlı, tuzlu ve hafif baharatlı aromaların mükemmel dengesiyle sofranıza şef dokunuşu katacak harika bir ana yemek... İşte dışı hafif karamelize, içi sulu ve lezzet dolu Ballı Hardallı Tavuk tarifi!

MALZEMELER

600 g tavuk göğsü (ya da but fileto, isteğe göre)

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı dijon hardalı (ya da klasik sarı hardal)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı soya sosu (isteğe bağlı, lezzeti derinleştirir)

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı (pişirme aşamasında)

HAZIRLANIŞI

Bal, hardal, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber ve isteğe göre soya sosunu bir kapta karıştırın.

Tavukları bu karışıma ekleyin ve üzerini streç filmle kaplayıp en az 30 dakika, tercihen 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

(Marinasyon süresi uzadıkça lezzet artar!)

Tavayı ısıtın, tereyağını ekleyin.

Marine edilmiş tavukları ekleyip orta ateşte her iki tarafını da güzelce kızartın.

Tavuklar pişmeye yakınken kalan sosun bir kısmını da tavaya dökün.

Sos hafifçe koyulaşıp karamelize olduğunda ocağı kapatın.

Tavukları dilimleyip kalan sostan gezdirin.

Yanına fırın patates, ızgara sebze veya taze yeşil salata çok yakışır.