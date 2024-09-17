Lezzet dolu bir Yunan klasiği: Horiatiki

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:38

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:38

Basit ama taze malzemelerle hazırlanan bu salata, özellikle yaz aylarında sofralara ferahlık katar. Zeytinyağı, domates, salatalık, soğan, zeytin ve feta peynirinin mükemmel uyumunu bir araya getirir. Yunanistan’da çoğunlukla ana yemeklerin yanında tüketilen bu lezzetli salata, aynı zamanda hafif ve sağlıklı bir öğün olarak da tercih edilebilir.

Malzemeler

4 adet orta boy domates

1 adet büyük salatalık

1 adet kırmızı soğan

1 adet yeşil veya kırmızı biber

150-200 gram feta peyniri

Yarım su bardağı siyah zeytin (çekirdeksiz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi (isteğe bağlı)

Bir tutam kuru kekik

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

Sebzeleri doğrayın: Domatesleri iri küpler halinde, salatalığı ve kırmızı soğanı yarım ay şeklinde, biberi ise ince şeritler halinde doğrayın. Bu salatanın özelliği, sebzelerin iri doğranmış olmasıdır.

Malzemeleri karıştırın: Doğradığınız tüm sebzeleri geniş bir salata kasesine alın. Üzerine çekirdeksiz zeytinleri ekleyin.

Peyniri ekleyin: Feta peynirini iri parçalar halinde sebzelerin üzerine koyun. Geleneksel Horiatiki'de feta peyniri bütün bir blok olarak yerleştirilir, ancak dilerseniz parçalayarak da ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı ve sirke gezdirin: Zeytinyağını ve kırmızı şarap sirkesini salatanın üzerine gezdirin. Tuz, karabiber ve kuru kekik ekleyerek tatlandırın.

Servis: Horiatiki salatasını taze taze servis edin. Zeytinyağının ve sebzelerin ferahlatıcı tadını, feta peyniri ve zeytinlerle birlikte her lokmada hissedeceksiniz.