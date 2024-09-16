Anadolu'nun sevilen lezzeti, pratikliğiyle sizi cezbedecek: Şileki tatlısı tarifi
Şileki tatlısı, Anadolu mutfağının lezzetli ve pratik tatlılarından biridir. Özellikle kırsal bölgelerde uzun yıllar boyunca yapılan bu tatlı, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen damakta iz bırakan bir lezzet sunar.
Lezzetli ve doyurucu yapısıyla şileki tatlısı, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle tatlıya düşkün olanların ve pratik bir tarif arayanların mutlaka denemesi gereken bir lezzettir. Peki, Anadolu'nun sevilen lezzeti olan ve pratikliğiyle sizi cezbedecek bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes şileki tatlısı tarifi...
ŞİLEKİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
1,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 tutam tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti için:
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
2-3 damla limon suyu
Araları için:
Ufalanmış ceviz
Pekmez
ŞİLEKİ TATLISI YAPILIŞI
Bir kaba sütü alın ve üzerine elenmiş un, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.
Karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.
Hafifçe yağladığınız tavaya karışımdan bir kepçe dökün ve krepleri arkalı önlü pişirin.
Pişen krepleri bir kenara alın.
Bu sırada, bir tencerede su ve şekeri kaynatın.
Şerbet kaynamaya başlayınca içine limon suyu ekleyin ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakın.
Bir adet krebi servis tabağına alın, üzerine ceviz serpiştirin ve bir sonraki krebi yerleştirin.
Bu işlemi kreplerin tamamı bitene kadar tekrarlayın.
Son olarak, hazırladığınız şerbeti krep katlarının üzerine dökün.
Servis etmeden önce üzerine pekmez gezdirin ve bolca ceviz ekleyin.
Afiyet olsun!
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