Ayva tatlısı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla leziz Ayva tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 03.12.2023 - 18:37

Güncelleme: 03.12.2023 - 18:37

Ayva tatlısı yapmak oldukça lezzetli ve keyifli bir süreçtir. İşte basit bir ayva tatlısı tarifi ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar...

MALZEMELER

4 adet olgun ayva

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limon suyu

Yarım çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ayvalar güzelce yıkanır, soyularak ortadan ikiye kesilir. Çekirdekleri ve sap kısmıyla birlikte çıkartılır.

Ayva dilimleri isteğe bağlı olarak şekil verilebilir. Genellikle yuvarlak dilimler tercih edilir.

Ayva dilimleri bir tencereye dizilir. Üzerine toz şekeri eşit bir şekilde serpilir.

Limon suyu ve su eklenir.

Tencerenin kapağı kapatılarak orta ateşte kaynamaya bırakılır.

Kaynadıktan sonra ateş kısılır ve ayvalar yumuşayana kadar pişirilir. Bu süreç genellikle 20-30 dakika arasında değişebilir. Ayvaların yumuşaklığına göre kontrol edilmesi gerekir.

Pişen ayvalar ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuduktan sonra servis tabağına alınır. Üzerine isteğe bağlı olarak toz tarçın serpiştirilebilir.

DIKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR

Ayvalar olgunluğuna dikkat ederek seçilmeli. Olgun ayvalar tatlılığı artıracaktır.

Ayvaları doğrudan tencereye dizildiğinde aralarına şekerin eşit dağılmasına dikkat edilmeli.

Ayvaların pişme süresi, kullanılan tencerenin büyüklüğüne ve ocak ateşine bağlı olarak değişebilir. Ara sıra kontrol ederek ayvaların istenilen yumuşaklığa ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmeli.

Limon suyu, hem tatlıyı renklendirir hem de ayvaların kararmasını önler.

Tarife isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık eklemek mümkün.

Bu tarifle, nefis bir ayva tatlısı hazırlamak mümkün. Afiyet olsun!