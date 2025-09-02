Lezzeti sofranızda patlayan geleneksel tat: İç pilavlı tavuk dolması tarifi

Tavuk dolması, özellikle davet sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Dışının yumuşaklığı, içindeki pilavın aromasıyla birleştiğinde unutulmaz bir tat ortaya çıkar. İç pilavlı tavuk dolması tarifi hem pratik hem de şık sunumu sayesinde herkesin favorisi olacak. Peki, lezzeti sofranızda patlayan geleneksel tat olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, iç pilavlı tavuk dolması tarifi...
Malzemeler
Tavuk için:
- 1 adet bütün tavuk (yaklaşık 1,5-2 kg)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kırmızı pul biber
İç pilav için:
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1/4 su bardağı dolmalık fıstık
- 1/4 su bardağı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu
Yapılışı
- Tereyağını bir tencerede eritin, dolmalık fıstıkları kavurun. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. Sıcak tavuk suyunu, tuz, karabiber ve tarçını ilave edin. Pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Son olarak kuş üzümlerini ekleyip karıştırın.
- Tavukları iyice yıkayıp temizleyin ve kurulayın. İç kısmını tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Hazırladığınız iç pilavı tavuk içine doldurun. Doldururken tavukların açılmamasına dikkat edin. Gerekirse kürdan ile kapatabilirsiniz.
- Tavuğu fırın tepsisine yerleştirin, üzerine tereyağı veya zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 1,5 saat, tavuk tamamen pişene kadar pişirin. Pişirme sırasında tavuğun kurumaması için ara sıra fırın sosunu üzerine gezdirebilirsiniz.
- Tavuk piştikten sonra dilimleyerek servis tabağına alın. Yanında yoğurt veya salata ile servis edebilirsiniz.