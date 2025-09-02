Lezzeti sofranızda patlayan geleneksel tat: İç pilavlı tavuk dolması tarifi

Tavuk dolması, özellikle davet sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Dışının yumuşaklığı, içindeki pilavın aromasıyla birleştiğinde unutulmaz bir tat ortaya çıkar. İç pilavlı tavuk dolması tarifi hem pratik hem de şık sunumu sayesinde herkesin favorisi olacak. Peki, lezzeti sofranızda patlayan geleneksel tat olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, iç pilavlı tavuk dolması tarifi...

Malzemeler

Tavuk için:

1 adet bütün tavuk (yaklaşık 1,5-2 kg)

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

İç pilav için:

1 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1/4 su bardağı dolmalık fıstık

1/4 su bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

Yapılışı