Lezzetin Balkan yolculuğu: Boşnak Mantısı tarifi
Boşnak mutfağı, Balkanların lezzetli ve çeşitli yemekleriyle doludur. Bu mutfağın en sevilen ve özgün tariflerinden biri de Boşnak mantısıdır. İncecik hamuru, lezzetli iç harcı ve yoğurtla buluştuğunda ortaya çıkan bu enfes lezzet, sofralara Balkanların tadını getirir. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Boşnak mantısı tarifinin incelikleri...
Boşnak mantısı, Balkanların enfes lezzetlerinden biridir. İncecik hamuru ve iç harcıyla damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Hazırlaması kolay ve lezzetiyle sofralarınıza keyif katacak bu tarifi denemeye ne dersiniz? İşte, evde yapabileceğiniz pratik Boşnak mantısı tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı su
- 1 yumurta
- Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet orta boy soğan
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Üzeri için:
- Yoğurt
- Nane
- Tereyağı veya sıvı yağ
- Pul biber
Hazırlık
Hamur için unu geniş bir kaseye alın. Ortasını açıp içine su, yumurta ve tuzu ekleyin. Yavaşça yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp dinlenmeye bırakın.
İç harcı için soğanı küçük küçük doğrayın. Kıymayı bir kaseye alın ve üzerine doğranmış soğanı, tuzu, karabiberi ve isteğe göre pul biberi ekleyip iyice yoğurun.
Dinlenen hamuru tezgaha alın. Un serperek hamuru açın ve yuvarlaklar kesin. Her yuvarlağın ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.
Hamurları kenarlardan ortaya doğru kapatıp mantı şekli verin. Üzerlerine bastırarak kapatın ve parmaklarınızla hafifçe bastırarak düzeltin.
Bir tencerede suyu kaynatın ve içine tuz ekleyin. Mantıları kaynar suda pişirin. Mantılar suyun üstüne çıktığında pişmiş demektir.
Mantılar piştikten sonra servis tabağına alın. Üzerine yoğurt dökün. Tereyağını eritin ve üzerine gezdirin. İsteğe göre pul biber ve nane ile süsleyerek sıcak servis yapın.
Afiyet olsun!
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