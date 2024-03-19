Lezzetin sade hali: 3 malzemeli pratik kurabiye...

Evinizin sıcaklığını ve mis kokusunu artıracak harika bir tarif! Günün yorgunluğunu atmanın en tatlı yolu olan kurabiye yapımının en kolay hali...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 00:08
Lezzetin sade hali: 3 malzemeli pratik kurabiye...
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Bu pratik tarif ile enfes kurabiyelerinizi hazırlamak için sadece üç basit malzemeye ihtiyacınız var. Bu tarif, hem acemi aşçılar için hem de zamanı kısıtlı olanlar için ideal bir çözüm sunuyor. İşte 3 malzemeli kurabiye...

MALZEMELER

1 su bardağı fıstık ezmesi

1 su bardağı un

1 adet büyük boy yumurta

İsteğe bağlı olarak kakao

YAPILIŞI

Fırını önceden 180°C dereceye ayarlanır ve fırın tepsisine yağlı kağıt serilir.

Bir karıştırma kabına fıstık ezmesi, un ve yumurta eklenir iyice karıştırılır. Hamur kıvam alana kadar yoğurulur.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir.

Hazırlanan kurabiye hamurları hafifçe bastırılır veya çatal yardımıyla üzerlerine şekil verilir.

Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirilir.


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