Kilis'in meşhur tatlısı iftar sofralarınızı süsleyecek: İşte nefis Cennet Çamuru tatlısı tarifi...
Fıstık ile kaymağın eşsiz buluşmasıyla ortaya çıkan Kilis'e özgü Cennet Çamuru tatlısı, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Bu muhteşem tatlı, sadece Kilis'e özgü olmakla kalmayıp, Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında da önemli bir yere sahip. Tescilli Cennet Çamuru tatlısı, adını aldığı Kilis'te olduğu kadar ülke genelinde de büyük ilgi görüyor.
Bu eşsiz lezzet, adıyla ve tadıyla her mevsimde tercih ediliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan Cennet Çamuru tatlısı, Türkiye'nin dört bir yanında tatlı severlerin favorisi haline gelmiş durumda. Özellikle fıstık ve kaymağın mükemmel uyumu, bu tatlıyı vazgeçilmez kılıyor ve her bir lokma, lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Peki Kilis'in eşsiz lezzetlerinden olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte nefis Cennet Çamuru tatlısı tarifi...
CENNET ÇAMURU TARİFİ
Malzemeler:
Tatlı için:
250 gram kadayıf
100 gram tereyağı (4 yemek kaşığı)
100 gram toz Antep fıstığı
Şerbet için:
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
Üzeri için:
1 yemek kaşığı kaymak
1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
CENNET ÇAMURU TARİFİ YAPILIŞI
İlk olarak şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede karıştırıp orta ateşte 5 dakika kaynatın.
İçine limon suyunu ekleyip, ocaktan alıp kenarda bekletin.
Kadayıfları doğrayıcı ya da bıçakla ufak parçalar halinde doğrayın.
Geniş bir tavayı ocağa koyun ve altını çok kısık açın.
Tereyağını koyun, eritin ve kadayıfları ekleyip renk aldırmadan, hafif sertleşinceye kadar kavurun.
Tavaya toz Antep fıstıklarını koyup karıştırın.
Tavaya şerbeti azar azar ekleyin ve kadayıflar yumuşayana kadar karıştırın.
Şerbetin çok az bir kısmını servis için ayırın.
Hazırladığınız cennet çamuru tatlısını sıcak olarak tabağa alın, üzerine ayırdığınız şerbeti gezdirip, kaymak ve Antep fıstığı serperek servis edin.
Afiyet olsun!
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