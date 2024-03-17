Kilis'in meşhur tatlısı iftar sofralarınızı süsleyecek: İşte nefis Cennet Çamuru tatlısı tarifi...

Bu eşsiz lezzet, adıyla ve tadıyla her mevsimde tercih ediliyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan Cennet Çamuru tatlısı, Türkiye'nin dört bir yanında tatlı severlerin favorisi haline gelmiş durumda. Özellikle fıstık ve kaymağın mükemmel uyumu, bu tatlıyı vazgeçilmez kılıyor ve her bir lokma, lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Peki Kilis'in eşsiz lezzetlerinden olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte nefis Cennet Çamuru tatlısı tarifi...