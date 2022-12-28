Lezzetin sırrı: Soğan! Hangi soğan çeşidi hangi yemekte kullanılır?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:28

Yemeğe kattığı lezzetiyle mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden olan soğanın farklı çeşitleri bulunmaktadır. Soğanlarının türlerine göre kullanmak soğanlardan daha çok verim almanızı sağlar. Genelde yemek yaparken evde hangi renk soğan varsa, o alınıp kullanılır. Oysa ki; lezzet açısından birbirinden farklı olan soğanları, yapacağınız yemeğe göre kullanmanız yemeğin lezzetini daha da arttıracaktır. Peki hangi soğan çeşitleri hangi yemeklerde kullanılmalı?

SARI SOĞAN

Evlerimizde en çok kullandığımız, fırına girebilen tüm yemeklerde, tencere yemeklerinde kullanabileceğiniz, sarı soğan (kuru soğan) çok da yoğun olmayan tadıyla mutfaklarımızda sıkça tercih edilir. İçi beyaz ve bol etli olan bu soğanların kokusu yoğundur. Pişirildiğinde kokusunu kaybeder, tatlı bir lezzete kavuşur. Uygun fiyatıyla da mutfaklarda en çok kullanılan soğan çeşididir. Çiğ olarak da tüketebileceğiniz sarı soğan karamelize yapmak için en ideal soğan çeşididir.

BEYAZ SOĞAN

Beyaz soğan, diğer soğanlara göre daha büyük oldukları gibi kabukları da çok daha incedir. Keskin bir tatları ve yoğun kokuları olan bu soğan çeşidinin şeker miktarı oldukça düşüktür. Sarı soğana göre daha keskin ama piştiğinde yumuşayabilir ve tatlanabilir. O yüzden daha çok salatalarda, tavuk ve et sote, fajita gibi yemeklerde tercih edebilirsiniz. Ayrıca; soslarda kıvamı yoğunlaştırmak için kullanabilirsiniz.

KIRMIZI SOĞAN

Mor soğan olarak da bilinen kırmızı soğan, yemeklerin içerisine girdiğinde, piştikçe lezzetini kaybetmesi nedeniyle özellikle çiğ tüketilmesi önerilir. Yemekler ya da salatalar haricinde, az balzamik sirkeyle birlikte fırınlandığında ya da ızgara edildiğinde de daha çok lezzeti ortaya çıkar.

YEŞİL SOĞAN

Salataların ve kısırın vazgeçilmez lezzeti olan yeşil soğan, hem çiğ hem de pişirilmiş olarak tüketilebilir. Hem yeşil hem beyaz parçaları kullanılır. Özellikle yeşil kısımları sebze ya da et yemeklerinin son aşamasında eklenip o tarifin lezzetini ikiye katlıyor.

ARPACIK SOĞAN

Kırmızı, sarı ya da beyaz arpacık soğan olmak üzere farklı arpacık soğan çeşitleri vardır. Uzun uzun pişirmek istediğiniz et ya da sebze yemeklerinize lezzet katar. Küçük oldukları için her çeşit tarife yakışır.