Sarımsak tozu nedir? Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:39

Sarımsak tozu, taze sarımsağın kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Et, sebze ve tavuk başta olmak üzere hem sıcak hem de soğuk yemeklerde yaygın şekilde kullanılan sarımsak tozu, yemek yaparken büyük kolaylık sağlar ve taze sarımsak gibi elinizde koku bırakmaz. Sarımsak tozunu evde yapmak ise sandığınızdan çok daha kolay.

EVDE SARIMSAK TOZU NASIL YAPILIR?

5 kg taze sarımsaktan yaklaşık 1 kg sarımsak tozu elde edilir. Kurutma işlemi sırasında su buharlaşır ve sadece sarımsak özü kalır. Öncelikle sarımsak tozu yapımında, dilediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsak tozu yapmak için soyulmuş sarımsak dişlerini ince dilimler halinde keserek başlayın. Fırını 80-100 dereceye ayarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Kısa sürede kurumaya başlayacaktır. Yani elinizde ezebildiğiniz zaman sarımsak kurudur ve kolayca parçalanır. Kuruduktan sonra sarımsağı soğumaya bırakın. Mutfak robotu veya havanda istediğiniz kıvama gelene kadar öğütün. Cam kavanoza aktararak iyice karıştırın. İlk günlerde kavanozu ara sıra sallamak nemin sarımsak tozuna eşit dağılmasına, dolayısıyla sarımsak tozunuzun küflenmemesine yardımcı olacaktır. Ağzını sıkıca kapattığınız sarımsak tozu dolu kavanozu karanlık bir ortamda saklamaya özen gösterin. Sarımsağın kullanıldığı tüm yemeklerde sarımsak tozu da kullanabilirsiniz.

Not: Sarımsak tozu elde etmek için diğer bir yöntem ise güneşte kurutmak. Yaz aylarında, ince bir tülbent içinde süzgece alıp güneşte kurutabilirsiniz.