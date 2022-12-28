Sade yağ (ghee) nedir? Nasıl elde edilir?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:29

Ülkemizde ‘sade yağ’ olarak bilinen ‘ghee’, inek ve koyun sütünden yapılmış tereyağından elde edilen, yağın en doğal halidir. 1 kilo tereyağından ortalama 900 gram sade yağ elde edilir.

SADE YAĞ NEDİR?

Tuz içermeyen tereyağı, yağsız kuru maddelerinden ve sudan ayrıştırıldıktan sonra sade yağ elde edilir. Yapısında yüzde 99 oranında süt yağı bulunur. Bu nedenle yemeklere, diğerlerine oranla daha fazla lezzet katar.

SADE YAĞ NASIL ELDE EDİLİR?

Sade yağ yapımı için 1 kilo tereyağını bir tencereye alın, kısık ateşte eritin. Yağ eriyip kaynarken tortular dibe çökmeye, üstü de köpük köpük kabarmaya başlar. Oluşan köpükleri bir süzgeç veya kaşıkla belirli aralıklarla alın. Köpüklenme bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edin. Tortular tamamen dibe çökünce, ocağın altını kapatın. Yağı dinlenmeye bırakın. Kısa bir süre sonra yağ, sarı bir renk alır. Ardından dinlenen yağı sık dokulu bir süzgeçten ya da bezden geçirip kavanoza doldurun. Cam kavanozda buzdolabında saklayın.

SADE YAĞ İLE TEREYAĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sade yağ ile tereyağı arasındaki fark, yağ oranının fazlalığıdır. Tereyağındaki yağ oranı %80 olup, sade yağdaki oran ise %99’dur. Bundan dolayı, sade yağ ile yapılan yemekler tereyağına kıyasla daha lezzetli olur. Yemeklerinizde sade yağ kullanacaksanız miktarını tereyağına oranla azaltarak kullanmalısınız. Sade yağ, tereyağına göre daha yüksek fiyata satılır. Tereyağı kullandığınız tüm yemeklerde kullanabilirsiniz.