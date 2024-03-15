Lezzetli makarnanın anahtarı... Fesleğenli domatesli makarna!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:55

Güncelleme: 15.03.2024 - 20:56

Klasik makarnalardan vazgeçemeyenler için nefis bir bolonez sosundan, Akdeniz esintileri taşıyan bir pesto sosuna kadar pek çok seçenekte makarna mevcut. Ayrıca, sebzelerden ilham alan sağlıklı ve hafif soslar da denenmeye değer. İşte, makarna keyfinizi katlayacak enfes bir sos tarifleri...

MALZEMELER

350 gram makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak, ince dilimlenmiş

2 su bardağı cherry domates, yarıya kesilmiş

Tuz ve karabiber

1/2 su bardağı taze fesleğen yaprakları

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Bir tencerede bol miktarda tuzlu su kaynatın. Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre al dente (hafif diri) olacak şekilde haşlayın. Ardından süzün ve bir kenarda bekletin.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun, sarımsaklar karamelize olmamalıdır.

Yarıya kesilmiş cherry domatesleri tavaya ekleyin. Domatesler suyunu salıp yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Domateslerin çoğu ezilene kadar spatula ile hafifçe bastırabilirsiniz.

Pişmiş makarnayı tavaya ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Taze fesleğen yapraklarını makarnanın üzerine serpin ve hafifçe karıştırın.

Servis tabaklarına alın ve üzerlerine isteğe bağlı olarak rendelenmiş parmesan peyniri serpin.