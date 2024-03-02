İtalyan lezzetini evinize taşıyın: Kıymalı makarna tarifi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:12

Güncelleme: 02.03.2024 - 17:12

Kıymalı makarna, hem pratik hem de lezzetli bir yemek seçeneğidir. Makarna ve kıyma ile yapılan bu tarif, özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanabilmesiyle dikkat çeker. Ayrıca, çocukların ve yetişkinlerin genelde çok sevdiği bir lezzettir. Ev yapımı kıymalı makarna tarifi, damak zevkinize uygun malzemelerle hazırlanarak, evinizdeki malzemelerle kolayca yapılabilir. İşte size, lezzetli ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kıymalı makarna tarifinin detayları...

KIYMALI MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket makarna

300 gram kıyma

3 adet domates

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

Yapılış