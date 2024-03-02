İtalyan lezzetini evinize taşıyın: Kıymalı makarna tarifi
Bu tarif, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve doyurucu kıymalı makarna tarifini adım adım açıklıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis yemeği deneyerek, sevdiklerinizi mutlu edin!
Kıymalı makarna, hem pratik hem de lezzetli bir yemek seçeneğidir. Makarna ve kıyma ile yapılan bu tarif, özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanabilmesiyle dikkat çeker. Ayrıca, çocukların ve yetişkinlerin genelde çok sevdiği bir lezzettir. Ev yapımı kıymalı makarna tarifi, damak zevkinize uygun malzemelerle hazırlanarak, evinizdeki malzemelerle kolayca yapılabilir. İşte size, lezzetli ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kıymalı makarna tarifinin detayları...
KIYMALI MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket makarna
- 300 gram kıyma
- 3 adet domates
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kuru reyhan
Yapılış
- İstediğiniz türde makarna, kaynar suda haşlanarak pişirilir.
- Bir tencerede kıymalar sıvı yağ ile kavrulur.
- Yemeklik ince ince doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenerek kavrulmaya devam edilir.
- Soğanlar hafif kavrulunca küçük küçük doğranan biberler ilave edilir.
- Birkaç dakika kavrulduktan sonra salçası eklenir ve karıştırılır.
- Daha sonra rendelenmiş domatesler ve baharatlar eklenerek pişirilmeye devam edilir.
- Bu arada haşlanan makarnalar süzülerek onlarda pişmekte olan sosa ilave edilir.
- Sos her tarafına eşit dağılıncaya kadar karıştırılarak ocaktan alınır.
- Kıyılmış dereotu ile servis edilir. Afiyet olsun…
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Seçimden sonra IMF mi geliyor?
- 4 ilin emniyet müdürü değişti!
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- Milyarlık vurgun!
- SGK'den patronları üzecek karar!