Lezzetli ve pratik: Kremalı tavuklu makarna tarifi
Bu tarif, kremalı sos ve tavuk parçalarının muhteşem uyumunu buluşturan nefis bir tarif sunuyor. Hem lezzetli hem de kolayca hazırlanabilen bu kremalı tavuklu makarna sofralarınıza renk katacak!
Kremalı tavuklu makarna, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilen, lezzetli bir ana yemek veya yan yemek seçeneğidir. Kremsi sosunun içindeki tavuk parçalarıyla bir araya gelerek muhteşem bir uyum oluşturan bu tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya adaydır. Üstelik evde bulunan basit malzemelerle hazırlanabilmesi, kremalı tavuklu makarnayı her zaman tercih edilen bir yemek yapar. İşte, kremalı tavuklu makarna tarifinin adım adım detayları ve yapımı için ipuçları...
KREMALI TAVUKLU MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak (isteğe göre)
- 1 parça tavuk göğsü
- 15 adet mantar
- 200ml sıvı krema
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım paket penne makarna
Makarnayı haşlamak için;
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Kaynar su
Yapılış
- İlk olarak makarnamızı haşlayacağımız tenceremize suyu alarak kaynamaya bırakalım.
- Kaynamaya başladığında zeytinyağı ve tuzu ilave edelim.
- Ardından makarnamızı da ekleyerek karıştıralım ve 8-10 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Burada siz makarna paketinizin arkasında yazan süreye göre haşlayabilirsiniz.
- Ocağa aldığımız ayrı bir tencere içerisine zeytinyağımızı alalım.
- Üzerine yemeklik doğradığımız soğanımızı ekleyelim ve pembeleşene kadar kavuralım.
- Kuşbaşı doğradığımız tavuk göğsümüzü de ekleyelim ve tavuklarımız suyunu salana kadar kavuralım.
- Dilimlediğimiz mantarları da ekleyerek mantar ve tavuklar suyunu çekene kadar kavuralım.
- Mantar ve tavuklarımız suyunu çektikten sonra kremamızı ekleyelim, 3-4 dakika kadar orta ateşte karıştırarak pişirelim. Burada kremanın kaynayıp yoğunlaşması gerekiyor.
- Daha sonra üzerine kekik, tuz ve karabiberi ekleyerek 1-2 dakika daha pişirelim. Dilerseniz fesleğende kullanabilirsiniz.
- Suyunu süzdüğümüz makarnalarımızı da üzerine ekleyelim ve güzelce karıştırarak ocağımızı kapatalım.
- Kremalı tavuklu mantarlı makarnamız servise hazır. Afiyet olsun.
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