Lezzetli ve pratik: Kremalı tavuklu makarna tarifi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:18

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:18

Kremalı tavuklu makarna, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilen, lezzetli bir ana yemek veya yan yemek seçeneğidir. Kremsi sosunun içindeki tavuk parçalarıyla bir araya gelerek muhteşem bir uyum oluşturan bu tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya adaydır. Üstelik evde bulunan basit malzemelerle hazırlanabilmesi, kremalı tavuklu makarnayı her zaman tercih edilen bir yemek yapar. İşte, kremalı tavuklu makarna tarifinin adım adım detayları ve yapımı için ipuçları...

KREMALI TAVUKLU MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak (isteğe göre)

1 parça tavuk göğsü

15 adet mantar

200ml sıvı krema

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım paket penne makarna

Makarnayı haşlamak için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Kaynar su

Yapılış