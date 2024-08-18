Lezzetli ve hafif: Levrek marin tarifi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 20:17

Güncelleme: 18.08.2024 - 20:17

Bu tarifte, levrek filetosu limon, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla marine edilerek soğuk bir meze olarak servis edilir. Özellikle yaz aylarında hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlar için ideal bir yemektir.

Levrek Marin Nedir?

Levrek Marin, çiğ levrek balığının ince dilimlenerek asidik bir ortamda pişirilmesiyle yapılan bir deniz ürünü mezesidir. Asidik ortam, genellikle limon suyu veya sirke gibi malzemelerle sağlanır ve balığın doğal lezzetini ortaya çıkarır. Bu yöntem, balığın dokusunu hafifçe pişirir ve ona narin, yumuşak bir yapı kazandırır.

Malzemeler

2 adet levrek filetosu (derisiz ve kılçıksız)

2 adet limonun suyu

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 demet taze dereotu (ince kıyılmış)

1 adet kırmızı soğan (ince halkalar halinde doğranmış)

1 adet kapya biber (ince şeritler halinde doğranmış)

1 tatlı kaşığı kapari (isteğe bağlı)

Yapılışı

Levrek Filetosunun Hazırlanması:

Levrek filetosunu çok ince dilimler halinde kesin. Dilimlerin mümkün olduğunca ince olması, marine sürecini hızlandıracak ve balığın lezzetini artıracaktır.

Marinasyon:

Levrek dilimlerini geniş bir kaba yerleştirin. Üzerine limon suyunu dökün ve tüm balık dilimlerinin limon suyuyla kaplandığından emin olun.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin. Malzemeleri nazikçe karıştırarak balığın tüm yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Kabı streç film ile kaplayarak buzdolabında en az 2 saat, tercihen 4-6 saat kadar marine edin. Bu süre, balığın asit ile hafifçe pişmesine ve tüm lezzetlerin içine işlemesine olanak tanır.

Servis

Marine olmuş levrek dilimlerini servis tabağına yerleştirin.

Üzerine ince doğranmış maydanoz, dereotu, kırmızı soğan halkaları ve kapya biber şeritlerini ekleyin.

Kapari taneleriyle süsleyin (isteğe bağlı).

Dilerseniz zeytinyağı ve limon suyu karışımından oluşan ekstra bir sos da hazırlayarak üzerine gezdirebilirsiniz.

Son Dokunuş:

Levrek Marin'i soğuk olarak servis edin. Yanında kızarmış ekmek veya kruton ile sunabilir, lezzeti daha da arttırabilirsiniz.