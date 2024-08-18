Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2024 Pazar, 13:05
Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

Asma yaprağında somon, hem göz alıcı hem de lezzetli bir yemek seçeneğidir. Bu tarif, somonun zengin ve hafif tadını, asma yaprağının eşsiz aromasıyla birleştirerek sofralara şıklık katar. Asma yaprağının doğal lezzeti, somonun yağlı ve yumuşak dokusunu mükemmel bir şekilde tamamlar.

Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

Bu eşsiz tarif, lezzetli olduğu kadar şık sunumuyla da dikkat çeker. Yanında taze bir salata veya buharda pişirilmiş sebzelerle servis edebilirsiniz. Asma yaprağında somon, özel akşam yemekleri veya misafir sofraları için harika bir seçenektir ve hem gözlerinize hem de damak zevkinize hitap eder. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis asma yaprağında somon sarma tarifi...

Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

ASMA YAPRAĞINDA SOMON SARMA TARİFİ

Malzemeler

6 parça fileto somon balığı

12 adet salamura asma yaprağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz 

1 çay kaşığı karabiber

Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

ASMA YAPRAĞINDA SOMON SARMA YAPILIŞI

Salamura asma yapraklarını, fazla tuzlarının çıkması için sıcak suda 15 dakika kadar bekletin.

Ardından soğuk suyla yıkayıp hafifçe sıkarak suyunu süzün.

Küçük bir kasede, zeytinyağı ve hardalı karıştırın. 

Tuz ve karabiber ekleyip, çatalla iyice çırpın.

Bir fırçayı zeytinyağlı sosa batırarak, somon balıklarının her tarafına sürün. 

Bu işlem, somonları lezzetlendirecek ve marine edecek.

Süzdüğünüz asma yapraklarından ikisini mutfak tezgahına serin, uçları birbiri üzerine binecek şekilde yerleştirin. 

Her bir yaprağın ortasına bir parça somon balığı koyun. 

Yaprakların uçlarını içeriye katlayıp, iri bir dolma gibi sarın.

Somon sarmalarını, iyice yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. 

Kalan zeytinyağlı sosu sarmaların üzerine gezdirin. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 22-25 dakika pişirin.

Pişen somon sarmalarını fırından çıkarıp, sıcak servis tabağına alın. 

Üzerine tekrar zeytinyağı gezdirin. 

Arzuya göre patates püresi, buharda sebze, salata ya da pilav ile birlikte servis yapın.

Afiyet olsun!

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