Asma yaprağıyla mutfakta harikalar yaratın: Asma yaprağında somon sarma tarifi

Bu eşsiz tarif, lezzetli olduğu kadar şık sunumuyla da dikkat çeker. Yanında taze bir salata veya buharda pişirilmiş sebzelerle servis edebilirsiniz. Asma yaprağında somon, özel akşam yemekleri veya misafir sofraları için harika bir seçenektir ve hem gözlerinize hem de damak zevkinize hitap eder. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis asma yaprağında somon sarma tarifi...