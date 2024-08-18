Gürcü mutfağından khachapuri tarifi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 20:13

Güncelleme: 18.08.2024 - 20:13

Khachapuri, Gürcistan'da neredeyse her bölgenin kendine özgü bir versiyonu olan, sıcak, doyurucu ve çok lezzetli bir yemektir.

Khachapuri Nedir?

Khachapuri, Gürcü mutfağının simgesi haline gelmiş bir yemektir. Temelde, peynirle doldurulmuş ve fırınlanmış bir hamur işidir. En bilinen versiyonu Adjaruli Khachapuri olup, teknenin içine yerleştirilmiş yumurta sarısı ve tereyağı ile servis edilir. Bu peynirli ekmek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilir.

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1/4 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket instant maya (10 gram)

İç harç için:

2 su bardağı rendelenmiş tuzlu beyaz peynir (feta veya Gürcü Sulguni peyniri)

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

2 adet yumurta (birisi harcın içine, diğeri üstüne)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Hamurun Hazırlanması:

Bir kaba ılık süt, su, şeker ve mayayı koyun. Maya aktifleşene kadar birkaç dakika bekleyin.

Karışıma zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Ardından unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yoğurup üzerini örtün ve yaklaşık 1 saat mayalanması için bekleyin.

İç Harcın Hazırlanması:

Rendelenmiş peynirleri ve bir yumurtayı bir kapta karıştırın. Karışım homojen olana kadar karıştırmaya devam edin.

Khachapuri'nin Şekillendirilmesi:

Mayalanmış hamuru iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı unlanmış bir yüzeyde oval şekilde açın.

Hamurun kenarlarını içe doğru kıvırarak kenarlarda bir duvar oluşturun. Hamurun ortasına peynirli harcı yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Servis

Fırından çıkardıktan sonra peynirlerin üzerine bir yumurta kırın ve tekrar fırına verin. Yumurtanın beyazı pişip sarısı akışkan kalacak şekilde birkaç dakika daha pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine tereyağı ekleyin ve sıcak servis yapın.