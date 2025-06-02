Lezzetli ve hafif: Patlıcan Lazanyası tarifi!

Klasik lazanyaya farklı ve sebzeli bir yorum arayanlar için enfes bir alternatif: Patlıcan lazanyası... Kat kat dizilen közlenmiş patlıcanlar, domates sosu ve kaşar peyniriyle buluşarak ortaya enfes bir lezzet çıkarıyor. İşte enfes Patlıcan Lazanyası tarifi!

MALZEMELER

(4–6 kişilik)

Ana malzemeler:

3 adet orta boy patlıcan

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber, kekik, fesleğen (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella (isteğe bağlı)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TARİFİ

Patlıcanları uzunlamasına 0,5 cm kalınlığında dilimleyin. Acılığını almak için tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, ardından kurulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın veya yağsız tavada her iki tarafını pişirin. Kâğıt havlu üzerine alın.

Zeytinyağında doğranmış soğanı ve sarımsağı soteleyin. Salçayı ekleyip kavurun. Rendelenmiş domates, tuz, karabiber ve az miktarda şeker ekleyerek sos kıvamı alana kadar 10-15 dakika pişirin. Baharatları son aşamada ilave edin.

Fırın kabına biraz domates sosu yayın. Üzerine patlıcan dilimlerini dizin. Yeniden sos dökün, ardından rendelenmiş peynir serpin. Bu işlemi kat kat tekrarlayın. En üste bolca peynir serpin.

180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20–25 dakika, üstü kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

Patlıcanlar fazla yağ çekmesin diye fırında ya da tost makinesinde de pişirilebilir.

İsterseniz sosun içine minik doğranmış kapya biber veya mantar da ekleyebilirsiniz.

Peynirli tatları seviyorsanız, ara katlara biraz ricotta veya lor peyniri de koyabilirsiniz.