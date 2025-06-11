Lokanta usulü beğendili kebap tarifi

Beğendili kebap, Osmanlı mutfağının zenginliğini yansıtan en özel tariflerden biridir. Genellikle kuşbaşı dana veya kuzu etiyle yapılır ve altına serilen köz patlıcanlı “beğendi” ile servis edilir. Yoğun aroması, kıvamlı sosu ve lokum gibi etiyle, özellikle et severlerin favorisi haline gelmiştir.

MALZEMELER

Et için:

500 gram kuşbaşı dana ya da kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

Beğendi için:

3-4 adet közlenmiş patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Etin Hazırlanışı:

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede kızdırın.

Etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğan ve sarımsağı ekleyip 2-3 dakika soteleyin.

Salçayı ekleyin, karıştırın ve sıcak suyu ilave edin.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40–50 dakika).

Beğendi Hazırlığı:

Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin, kabuklarını soyup bıçakla ince kıyın.

Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Kıvam alan sosa közlenmiş patlıcanları ekleyin.

Kaşar peyniri, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.