Lokum gibi enfes Edirne tava ciğeri tarifi...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:05

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:05

Enfes Edirne tava ciğeri tarifi... Lokum gibi kıvamda Edirne Tava Ciğeri yapmak için püf noktalar!

MALZEMELER

Yarım kilo dana ciğeri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Bol sıvı yağ (Kızartmak için)

HAZIRLIK

Dana ciğerini iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Daha sonra küçük parçalara kesin veya dilimleyin.

Bir kaseye unu ve tuzu koyup karıştırın.

Hazırladığınız un karışımını geniş bir tabağa veya düz bir zemine yayın.

Ciğer parçalarını una bulayarak her tarafını iyice kaplayın. Unun ciğerin her tarafına yapışması önemlidir.

Geniş bir tavaya bol miktarda sıvı yağ ekleyin ve iyice kızdırın.

Una buladığınız ciğer parçalarını sıcak yağda kızartmaya başlayın. Ciğerlerin her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızartma işlemi sırasında ciğerleri fazla karıştırmamaya özen gösterin, aksi takdirde una bulanan kaplama dökülebilir.

Kızartılan ciğerleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emdirin.

Sıcak olarak servis yapın.

Edirne tava ciğerinin yanında taze limon dilimleri ve yeşilliklerle servis yapabilirsiniz. Ayrıca acı sos veya yoğurtlu sos ile de servis edebilirsiniz.

Ciğeri una buladıktan sonra hemen kızartmanız önemlidir, çünkü una bulanan ciğerler bekledikçe unun yapışkanlığı azalabilir.