Farklı lezzetler arayanlara: Enfes Quindim tarifi...

Yayınlanma: 16.07.2024 - 22:34

Güncelleme: 16.07.2024 - 22:34

Brezilya mutfağının sevilen tatlılarından biri olan Quindim, yoğun hindistancevizi aromasıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Görünümüyle göz dolduran bu tatlı, hem pratik hem de lezzetli olmasıyla dikkat çekiyor. Tropikal esintilerle dolu bir tatlı arıyorsanız, Quindim tarifi tam size göre! İşte Brezilya mutfağından gelen bu eşsiz tatlıyı denemeniz için harika bir tarif...

MALZEMELER

6 adet yumurta sarısı

1 adet bütün yumurta

1 su bardağı (200 ml) şeker

1/2 su bardağı (100 ml) hindistancevizi rendesi

1/4 su bardağı (50 ml) hindistancevizi sütü (veya normal süt)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Bir tutam tuz

Sıvı yağ (kalıpları yağlamak için)

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.

Muffin kalıplarını veya küçük tart kalıplarını sıvı yağ ile yağlayın. (Metal kalıplar kullanıyorsanız, yağladıktan sonra şeker serpebilirsiniz, böylece tatlının dışı karamelize olur ve daha kolay çıkar.)

Yumurtaları dikkatlice ayırarak sarılarını bir kaba alın. Bütün yumurtayı da ekleyin.

Şekeri, erimiş tereyağını ve bir tutam tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hindistancevizi rendesi ve hindistancevizi sütünü (veya normal sütü) bir başka kapta karıştırın. Hindistancevizi karışımını yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağladığınız kalıplara eşit şekilde dökün. Kalıpları fırın tepsisine yerleştirin.

Fırın tepsisine kalıpların yarısına kadar gelecek şekilde sıcak su ekleyin (benmari usulü pişirme).

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika, üstü altın sarısı renk alana kadar pişirin. Quindim'in pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan veya bıçak kullanabilirsiniz; temiz çıkarsa pişmiş demektir.

Fırından çıkardıktan sonra kalıplarda tamamen soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dikkatlice kalıplardan çıkarın.

Servis yapmadan önce buzdolabında biraz soğutabilirsiniz.