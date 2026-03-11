Louisiana Mutfak Kültürünün Kalbi: Creole Usulü Jambalaya

Mutfak literatüründe "tek tencere mucizesi" olarak tanımlanan Jambalaya, İspanyolların paellasına benzese de kullanılan yerel baharatlar ve tütsülenmiş malzemelerle tamamen farklı bir karaktere bürünür. Bu yemeği özel kılan temel unsur, pirincin tüm proteinlerin suyunu emerek pişmesi ve Cajun mutfağına has acı-baharat dengesinin korunmasıdır. Gastronomi dünyasında bir lezzet patlaması olarak kabul edilen Jambalaya, özellikle döküm tencerelerde ağır ateşte pişirildiğinde nihai derinliğine ulaşır.
CREOLE USULÜ JAMBALAYA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı uzun taneli pirinç
- 300 gram tavuk göğsü (iri küp doğranmış)
- 200 gram tütsülenmiş sucuk veya sosis (halka doğranmış)
- 200 gram ayıklanmış karides
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 1 adet yeşil dolmalık biber
- 2 dal kereviz sapı
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet domates (kabuksuz, küp doğranmış)
- 4 su bardağı tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Cajun Baharat Karışımı: 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tütsülenmiş toz biber, yarım çay kaşığı acı pul biber, tuz ve karabiber
Yapılışı
- Geniş ve derin bir tencerede (mümkünse döküm) az miktarda sıvı yağı kızdırın; tavukları ve tütsülenmiş sosisleri renk alana kadar yüksek ateşte mühürleyip kenara alın.
- Aynı tencereye "Kutsal Üçlü" olarak bilinen soğan, biber ve kereviz saplarını ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika soteleyin.
- Sarımsak ve salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar 2 dakika daha çevirin; ardından domatesleri ve tüm baharat karışımını ilave edin.
- Pirinci tencereye ekleyip sebzelerle birlikte 2 dakika kavurun; ardından mühürlediğiniz tavuk ve sosisleri tencereye geri koyun.
- Tavuk suyunu ekleyip bir kez karıştırın ve kaynamaya başlayınca altını en kısığa getirerek kapağını kapatın.
- Pirinçler suyunu çekmeye yakın (yaklaşık 15. dakikada) karidesleri pirinçlerin üzerine dizin ve kapağı tekrar kapatın.
- Pirinçler suyunu tamamen çektiğinde ve karidesler pembeleştiğinde ocağı kapatın.
- Yemeği 10 dakika demlenmeye bırakın, ardından nazikçe karıştırarak sıcak servis yapın.