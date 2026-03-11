Louisiana Mutfak Kültürünün Kalbi: Creole Usulü Jambalaya

Mutfak literatüründe "tek tencere mucizesi" olarak tanımlanan Jambalaya, İspanyolların paellasına benzese de kullanılan yerel baharatlar ve tütsülenmiş malzemelerle tamamen farklı bir karaktere bürünür. Bu yemeği özel kılan temel unsur, pirincin tüm proteinlerin suyunu emerek pişmesi ve Cajun mutfağına has acı-baharat dengesinin korunmasıdır. Gastronomi dünyasında bir lezzet patlaması olarak kabul edilen Jambalaya, özellikle döküm tencerelerde ağır ateşte pişirildiğinde nihai derinliğine ulaşır.

CREOLE USULÜ JAMBALAYA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı uzun taneli pirinç

300 gram tavuk göğsü (iri küp doğranmış)

200 gram tütsülenmiş sucuk veya sosis (halka doğranmış)

200 gram ayıklanmış karides

1 adet büyük boy kuru soğan

1 adet yeşil dolmalık biber

2 dal kereviz sapı

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (kabuksuz, küp doğranmış)

4 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

Cajun Baharat Karışımı: 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tütsülenmiş toz biber, yarım çay kaşığı acı pul biber, tuz ve karabiber

Yapılışı