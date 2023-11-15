Azerbaycan mutfağının vazgeçilmezi: Ev yapımı Lüle Kebabı...

Masterchef Allstar'da haftanın yemeklerinden biri Azerbaycan'ın geleneksel yemeklerinden biri olan Lüle Kebabı. İşte püf noktalarıyla Lüle Kebabı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 19:49
Azerbaycan mutfağının vazgeçilmezi: Ev yapımı Lüle Kebabı...
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Lüle kebabı, nefis kokusu ve lezzetiyle Azerbaycan'ın milli yemeğidir. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz lüle kebabı tarifi...

MALZEMELER

Kebap Harcı İçin:

500 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

Lavaş veya pide

Taze marullar

Domates ve turp dilimleri

Nar ekşisi sosu

YAPILIŞI

Kıyma geniş bir kaba alınır.

Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak ve ince kıyılmış maydanoz eklenir.

Sıvı yağ ve baharatlar da ilave edip, malzemeleri yoğurulur.

Yoğrulan karışım streç film ile sarılıp, buzdolabında bir süre dinlendirilir.

Daha sonra bu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şekil verilir.

Şekillendirilen kıyma harcı şişlere geçirilir.

İyice kızdırılan mangalda, şişlere geçirilen kıymalar arkalı önlü çevirerek pişirilir.

Pişen kebaplar, lavaş veya pide ile servis tabağına alınır.

Üzerine taze marullar, domates ve turp dilimleri yerleştirerek servis edilebilir.

PÜF NOKTALARI

Kıyma harcı yoğurulurken malzemelerin homojen bir şekilde karıştığından emin olunmalı.

Harcı dinlendirerek, baharatların ete iyice işlemesini sağlanabilir.

Şişlere geçirilen kıymalar, mangalda arkalı önlü çevirerek eşit şekilde pişirilmeli.

Nar ekşisi sosu, lüle kebabına lezzetli bir ekstra katar.

Afiyet olsun!


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