Azerbaycan mutfağının vazgeçilmezi: Ev yapımı Lüle Kebabı...
Masterchef Allstar'da haftanın yemeklerinden biri Azerbaycan'ın geleneksel yemeklerinden biri olan Lüle Kebabı. İşte püf noktalarıyla Lüle Kebabı tarifi...
Lüle kebabı, nefis kokusu ve lezzetiyle Azerbaycan'ın milli yemeğidir. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz lüle kebabı tarifi...
MALZEMELER
Kebap Harcı İçin:
500 gram dana kıyma
1 adet orta boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
Yarım demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı pul biber
Üzeri İçin:
Lavaş veya pide
Taze marullar
Domates ve turp dilimleri
Nar ekşisi sosu
YAPILIŞI
Kıyma geniş bir kaba alınır.
Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak ve ince kıyılmış maydanoz eklenir.
Sıvı yağ ve baharatlar da ilave edip, malzemeleri yoğurulur.
Yoğrulan karışım streç film ile sarılıp, buzdolabında bir süre dinlendirilir.
Daha sonra bu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şekil verilir.
Şekillendirilen kıyma harcı şişlere geçirilir.
İyice kızdırılan mangalda, şişlere geçirilen kıymalar arkalı önlü çevirerek pişirilir.
Pişen kebaplar, lavaş veya pide ile servis tabağına alınır.
Üzerine taze marullar, domates ve turp dilimleri yerleştirerek servis edilebilir.
PÜF NOKTALARI
Kıyma harcı yoğurulurken malzemelerin homojen bir şekilde karıştığından emin olunmalı.
Harcı dinlendirerek, baharatların ete iyice işlemesini sağlanabilir.
Şişlere geçirilen kıymalar, mangalda arkalı önlü çevirerek eşit şekilde pişirilmeli.
Nar ekşisi sosu, lüle kebabına lezzetli bir ekstra katar.
Afiyet olsun!
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