Su böreği nasıl yapılır? Gerçek su böreği yapmak için nelere dikkat edilmeli? İşte püf noktalarıyla su böreği tarifi...
Masterchef Allstar'da bugün günlerden su böreği. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri ola su böreğinin yapımı düşünüldüğü kadar zor değil. Uyulması gereken birkaç püf nokta ile hazırları aratmayacak su böreği yapılabilir. İşte püf noktalarıyla su böreği tarifi...
Su böreği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İncecik hamurların arasına konulan iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis su böreği tarifi...
MALZEMELER:
Hamur İçin:
4 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı sirke
Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
250 gram beyaz peynir
Yarım demet taze soğan
Yarım demet taze maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için susam veya çörek otu
YAPILIŞI:
Hamur için unu yoğurma kabına alın.
Ortasını havuz gibi açıp içine su, süt, sıvı yağ, sirke, ve tuzu ekleyin.
Yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 8 eşit parçaya bölün.
Her parçayı un serpilmiş tezgah üzerinde çok ince olacak şekilde açın. Açılan hamuru yağlayın.
Açılan hamurları üst üste koyun. İlk hamuru yağlayıp, üstüne diğer hamuru koyup yağlayın ve bu işlemi bitene kadar devam edin.
En üste koyduğunuz hamuru yağlamayın.
Yağlanan en üst hamuru uzunlamasına rulo şeklinde sarın.
Hazırlanan ruloyu spiraller şeklinde dolayarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
SU BÖREĞİ YAPARKEN DİKKAT!
Hamuru açarken un kullanmaktan çekinmeyin, böylece hamurun yapışmasını önleyebilirsiniz.
İç harcınıza damak zevkinize göre baharatlar ekleyebilirsiniz.
Su böreğini fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirirseniz, daha kolay dilimlenecektir.
Afiyet olsun...
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