Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:29

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29

Fransızların meşhur tatlısı krokan bush MasterChef ile birlikte gündeme geldi. Yurttaşlar kroken bush tatlısının tarifini merak etti. Peki, Krokan Bush nedir, nasıl yapılır? MasterChef Krokan Bush tarifi...

Krokan, lezzetli bir şekerleme veya tatlı malzemesi olan karamelize şeker ve kavrulmuş fındık veya badem içeren bir tatlıdır. Bu tatlı, çikolata, dondurma veya pastaların üzerini süslemek için kullanılabilir veya tek başına atıştırmalık olarak servis edilebilir. Krokan, hem evde kolayca yapılabilen hem de pastanelerde ve tatlı dükkanlarında bulunan popüler bir tatlı malzemesidir.

Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı doğranmış badem veya fındık (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yapılışı:

İlk adım, şekerinizi tava veya tencereye almak ve orta ateşte eritmeye başlamaktır. Şeker erirken tavanızı sallayarak veya tahta bir kaşıkla karıştırarak eşit bir şekilde erimesini sağlayın.

Şeker tamamen eridiğinde, tereyağını ekleyebilirsiniz. Tereyağı, karamel karışımına ekstra bir lezzet ve pürüzsüzlük katar. Ancak klasik krokan tarifi, tereyağı kullanmadan da yapılabilir.

Tereyağı tamamen eriyip karamelize şekerle karıştığında, doğranmış badem veya fındığı ekleyin. Eğer kullanacaksanız, vanilya özütünü de bu aşamada ekleyebilirsiniz. Karışımı sürekli olarak karıştırarak karamelize şekerle kaplayın ve fındık veya bademi iyice karıştırın.

Daha sonra karışımı yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye veya kalıba dökün ve yayın. Karışımı düzleştirmek için bir spatula veya kaşık kullanabilirsiniz.

Krokan karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduğunda, elinizle veya bir bıçakla istediğiniz büyüklükte parçalar koparabilirsiniz.

Krokan parçalarını hava geçirmez bir kapta saklayın ve tatlılarınızı veya dondurmanızı süslemek için kullanın veya sadece bir atıştırmalık olarak tüketin.

Krokan, ev yapımı tatlılarınızı veya dondurmalarınızı lezzetlendirmek için harika bir katkı maddesi olabilir. Kendi damak zevkinize göre farklı lezzetler ekleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata ekleyerek çikolatalı krokan da yapabilirsiniz. Afiyet olsun!