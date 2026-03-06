Macar mutfağının aromatik imzası: Tavuk Paprikash

Mutfak literatüründe "paprika disiplini"nin en rafine örneği sayılan Tavuk Paprikash, ismini Macar mutfağının ruhu olan kırmızı biberden alır. Bu yemeği standart tavuk yahnilerinden ayıran temel fark, sosun bağlayıcısı olarak kullanılan ekşi kremanın (sour cream) yarattığı ipeksi kıvam ve biberin yakılmadan sosun içine hapsedilmesidir.

PAPRİKASH TARİFİ

Malzemeler

1 kg tavuk but (derili ve kemikli, parçalara ayrılmış)

2 adet büyük boy kuru soğan (ince yemeklik doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

3 yemek kaşığı tatlı Macar toz kırmızı biberi (Paprika)

2 adet çarliston biber (küçük doğranmış)

1 adet büyük boy domates (kabuksuz, küp doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı ekşi krema veya süzme yoğurt (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı tavuk suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı